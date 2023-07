Resort rozwoju: złożono 4,4 tys. wniosków o kredyt mieszkaniowy z dopłatą państwa

Banki przyjęły 4,4 tys. wniosków o udzielenie kredytów mieszkaniowych z dopłatą państwa, a zawartych zostało 21 umów kredytowych - przekazało PAP ministerstwo rozwoju. Jak podkreślił szef MRiT Waldemar Buda, każdego dnia do resortu i BGK wpływa ok. 100 zapytań od zainteresowanych osób.

Od 3 lipca "bezpieczne kredyty 2 proc.", czyli kredyty z dopłatą państwa do rat, mogą być udzielane przez banki, które zawarły w tej sprawie umowy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego (BGK). Obecnie jest to siedem banków: Alior Bank, Bank BPS i Banki Spółdzielcze Zrzeszenia BPS, Pekao SA, Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Krakowie, PKO BP, SGB-Bank i VeloBank.

Resort rozwoju przekazał PAP, że trzy kolejne banki otrzymały od BGK umowy do podpisania, a cztery inne banki deklarują gotowość przystąpienia do programu.

Podsumowując drugi tydzień działania rządowego programu "Pierwsze Mieszkanie" ministerstwo poinformowało, że banki przyjęły 4 tys. 444 wniosków o udzielenie "beziecznego kredytu" (według danych na czwartek 13 lipca). Zawartych zostało 21 umów kredytowych.

"Zainteresowanie programem utrzymuje się na wysokim poziomie. Każdego dnia do MRiT oraz Banku Gospodarstwa Krajowego wpływa ok. 100 zapytań od potencjalnych beneficjentów z prośbą o informacje, jakie warunki trzeba spełnić, aby z niego skorzystać. Na bieżąco odpowiadamy też na pytania przedstawicieli banków biorących udział w programie oraz niezależnych doradców kredytowych. Takich pytań było sumie ok. 400" - podkreślił minister rozwoju i technologii Waldemar Buda.

Dodał, że BGK przeszkolił 3,3 tys. pracowników banków kredytujących z zakresu obsługi "bezpiecznego kredytu 2 proc." i 400 pracowników banków z zakresu obsługi kont mieszkaniowych. Zapewnił, że szkolenia będą kontynuowane.

Program "Pierwsze Mieszkanie" składa się z dwóch komponentów. Pierwszym jest "bezpieczny kredyt 2 proc.", czyli system dopłat do kredytu na zakup pierwszego M. Drugi to konto mieszkaniowe - program pomocy oszczędzającym na zakup pierwszego mieszkania.

Na razie konto mieszkaniowe z możliwością uzyskania premii mieszkaniowej z budżetu państwa można otworzyć w jednym banku - Pekao SA. Resort rozwoju poinformował, że do czwartku założonych zostało 92 kont mieszkaniowych. Kolejny bank otrzymał umowę na prowadzenie kont mieszkaniowych - BGK czeka na jego podpisanie.

MRiT przypomniało, że "bezpieczny kredyt 2 proc." jest skierowany do osób, które są już gotowe kupić mieszkanie. Natomiast konto mieszkaniowe jest adresowane do osób, które planują zakup w perspektywie następnych kilku lat. Oba instrumenty są przeznaczone przede wszystkim dla osób do 45. roku życia i nieposiadających - ani obecnie, ani w przeszłości - mieszkania, domu jednorodzinnego ani spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego.

Poradnik dla przyszłego kredytobiorcy albo oszczędzającego, a także lista najczęściej występujących pytań i odpowiedzi ws. programu są dostępne na stronie: https://www.gov.pl/web/mieszkanie-dla-ciebie/program-pierwsze-mieszkanie.

