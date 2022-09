Resort sprawiedliwości proponuje zmiany w przydziale tanich mieszkań

Resort sprawiedliwości proponuje wprowadzenie jasnych kryteriów przydziału nieruchomości budowanych ze środków publicznych, m.in. TBS. "Mieszkania te powinny trafiać w pierwszym rzędzie do najbardziej potrzebujących, a nie do urzędników i samorządowców" - oświadczył wiceszef MS Marcin Warchoł.

Propozycję zmian legislacyjnych w ustawie o społecznych formach rozwoju mieszkalnictwa oraz ustawie o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i innych przedstawił w środę podczas konferencji prasowej wiceminister sprawiedliwości Marcin Warchoł i europoseł, członek Solidarnej Polski Patryk Jaki.

"Budownictwo społeczne bez patologii to nowa inicjatywa MS z inspiracji Patryka Jakiego. Nieruchomości zbudowane z pieniędzy publicznych nie mogą trafiać w ręce lokalnych polityków, samorządowców. A skala patologii zahaczająca o korupcję jest ogromna" - mówił Warchoł.

Jego zdaniem mieszkania, które powstawały w ramach budownictwa społecznego powinny w pierwszej kolejności trafiać do najbardziej potrzebujących. "Wprowadzamy katalog osób premiowanych, katalog wyłączeń i zakazujemy prowadzenia działalności deweloperskiej przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego" - powiedział Warchoł.

Jak poinformował, proponowane przepisy m.in. wprowadzą jasne kryteria oraz katalog osób, którym może zostać przyznany lokal z TBS. Zgodnie z propozycją resortu, mieszkania takie nie trafią do tych, których stać na kupno nieruchomości.

"Te mieszkania w pierwszym rzędzie powinny trafiać do osób naprawdę tego potrzebujących. Będą to osoby, które nie mają prawa do mieszkań socjalnych. Czyli są to osoby, które są zbyt bogate na mieszkania socjalne, ale nie mają też szans na otrzymanie kredytu hipotecznego. To będą też matki samotnie wychowujące dzieci, duże rodziny. Będą to osoby potrzebujące, a nie lokalni kacykowie, urzędnicy i samorządowcy, którzy dorabiają się na mieszkaniach budowanych z pieniędzy publicznych" - mówił Warchoł.

Jak przekazał, w projekcie zakazano Społecznym Inicjatywom Mieszkaniowym prowadzenia działalności deweloperskiej. "Nie służą one maksymalizacji zysku, robieniu biznesu, tylko służą pomaganiu ludziom. Te przepisy pomogą naprawdę potrzebującym, skończą z patologią i zjawiskami korupcjogennymi w samorządach" - powiedział wiceminister.

Dodał, że przepisy uniemożliwiają samorządowcom ubieganie się o nieruchomości z TBS. "Wójt burmistrz, prezydent miasta, radni, członkowie zarządu samorządów nie będą mogli ubiegać się o tego typu mieszkania" - podkreślił Warchoł.

Polityk poinformował też, że jeszcze w środę resort sprawiedliwości wyśle projekt tej ustawy do wykazu prac rządu z prośbą o szybką ścieżkę procedowania.

"Przedstawiamy dzisiaj projekt ustawy +lex Wiśniewski+ od nazwiska prezydenta Opola, który stał się symbolem nieuczciwości i patologii w Polsce. Przypomnijmy, że prezydent Opola przyznał sam sobie dwa mieszkania komunalne. A nie dość, że prezydent ma niezłą pensję, wille w Opolu i połasił się jeszcze na dwa mieszkania komunalne, które sobie przyznał" - mówił Patryk Jaki.

Jak dodał, proponowana ustawa zmienia kryteria przydziału takich nieruchomości. "Mieszkania komunalne zamiast dla polityków dla matek samotnie wychowujących dzieci, dla rodzin wielodzietnych, dla rodzin, które nie mogą otrzymać kredytu hipotecznego. Po drugie koniec z tym żeby samorządy prowadzi działalność deweloperską. Albo jesteś prezydentem albo jesteś deweloperem" - podkreślił Jaki.

