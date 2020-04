Restrukturyzacja zamiast upadłości, czyli jak przetrwać w dobie pandemii

Skutki rozprzestrzeniania się COVID-19 z pewnością odczuwa większość przedsiębiorców. W niektórych przypadkach kontynuacja działalności może być szczególnie utrudniona z braku środków na bieżące finansowanie. Obecny kryzys może być szczególnie groźny dla tych podmiotów, które znajdowały się w trudnej sytuacji finansowej już przed wybuchem pandemii i przed wprowadzeniem wynikających z niej rządowych restrykcji. Jedyną szansą na przetrwanie może być restrukturyzacja, która uratować może przed upadłością.

postępowanie o zatwierdzenie układu;

przyspieszone postępowanie układowe;

postępowanie układowe

postępowanie sanacyjne.

W czym może pomóc układ?

Wszystkie zmierzają do zawarcia układu z wierzycielami i zakładają udział sądu. W przypadku dłużnika profesjonalnego, który dobrze orientuje się w swojej sytuacji finansowej, zaś jego trudności w realizacji zobowiązań nie są bardzo poważne, właściwym rozwiązaniem może być postępowanie o zatwierdzenie układu. Jest to najbardziej elastyczne, a zarazem najszybsze postępowanie.Niejako przeciwieństwem tego postępowania jest postępowanie sanacyjne, które jest najbardziej formalnym i restrykcyjnym postępowaniem restrukturyzacyjnym, w którym mamy do czynienia z najdalej idącą ingerencją sądu, zaś dłużnik z reguły pozbawiany jest zarządu nad przedsiębiorstwem.Z drugiej jednak strony to postępowanie sanacyjne daje dłużnikowi pełną ochronę przed egzekucją należności wierzycieli, jak również umożliwia wypowiadanie umów wzajemnych z kontrahentami.Układ wypracowywany w wyniku postępowania restrukturyzacyjnego może zawierać różne rozwiązania w zakresie ułatwienia dłużnikowi uregulowania jego zobowiązań, takie jak odroczenie terminu płatności, obniżenie wysokości zobowiązania lub podzielenie go na raty. Jedynym warunkiem jest równe I jednakowe traktowanie wierzycieli lub ich grup, jeśli takowe zostały wydzielone.Propozycje układowe mogą być składane przez dłużnika i wierzycieli (po spełnieniu odpowiednich warunków), czy nadzorcę sądowego.Złożenie wniosku o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego może okazać się nie tylko mechanizmem stopniowego rozwiązywania kłopotów finansowych przedsiębiorcy, ale może też zapewnić zwolnienie członków zarządu od odpowiedzialności za niezłożenie wniosku o upadłość. Obowiązek ten ustanie bowiem z chwilą otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego (nie zaś w momencie złożenia wniosku).Warto więc działać szybko i złożyć wniosek restrukturyzacyjny, kiedy kondycja finansowa spółki jeszcze na to pozwala.- Wydaje się, że sięgnięcie po opisane powyżej rozwiązania w przypadku pogorszenia sytuacji finansowej spowodowanego skutkami COVID-19 może być właściwym krokiem dla ogromnej liczby przedsiębiorców, dzięki czemu zwiększą oni swoje szanse na przetrwanie kryzysu – podsumowują prawnicy z kancelarii Noerr.