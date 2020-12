Retail Institute: prawie 30 proc. spadek odwiedzin w centrach handlowych w trzech kw. '20 r.

Od stycznia do 30 września 2020 roku centra handlowe odnotowały 28,9 proc. spadek odwiedzin w porównaniu do wyników osiągniętych w tym samym okresie 2019 roku - podaje Retail Institute w raporcie podsumowującym trzeci kwartał tego roku.

Jak wskazuje Retail Institute, drugi oraz trzeci kwartał 2020 roku w branży centrów i sieci handlowych to okres niepewności i dużej dynamiki zmian wywołanych pandemią COVID-19. Ograniczenie działalności pociągnęło za sobą ogromne konsekwencje finansowe dla firm i głębokie spadki.

Od stycznia do 30 września 2020 roku 140 centrów handlowych monitorowanych przez Retail Institute odnotowało 28,9 proc. spadek odwiedzin w porównaniu do wyników osiągniętych w tym samym okresie 2019 roku.

Spadki były różne w zależności od wielkości obiektów: centra bardzo małe poniżej 5 tys. m.kw. zanotowały spadek na poziomie 22,3 proc. rok do roku. Centra małe (od 5 tys. do 19 999 m.kw.) spadek o 26,5 proc. rok do roku, centra średnie (20 tys. do 39 999 m.kw.) spadek o 27,5 proc. rok do roku, a centra duże i bardzo duże (powyżej 40 tys. m.kw.) spadek o 31,2 proc. rok do roku.

W okresie od 6 stycznia do 9 grudnia odwiedzalność centrów handlowych była niższa już o 30,4 proc. w porównaniu do wyników z tego samego okresu 2019 roku.

Retail Institute podaje, że największe spadki frekwencji w czwartym kwartale przyniósł listopad, który zamknięto 50,8 proc. spadkiem rok do roku. Duży odpływ klientów przewidywany jest również przez ekspertów w styczniu i lutym 2021 roku, chyba że rząd nie zamknie ponownie galerii, o co silnie lobbują organizacje pracodawców, najemców i wynajmujących.

W monitorowanych przez Retail Institute centrach handlowych skumulowana wartość obrotów sieci handlowych i usługowych spadła o 25,3 proc. rok do roku. Średni obrót z metra na koniec września wynosił 664,7 zł/ m.kw. pow. najmu (wobec 790,5 zł/ m.kw. w 2019 r.)

Jedynie elektronika odnotowała w tym okresie nieznaczny - 1,2-proc. wzrost rok do roku. Jednak autorzy raportu zwracają uwagę, że wynik ten podlega indeksacji o stopę inflacji, a branża ta osiągnęła wynik kosztem marż, aby upłynnić towar zalegający w magazynach zanim pojawią się nowsze modele sprzętu.

Według Retail Institute, w poszczególnych sklepach odzieżowych obroty spadły o 29,9 proc., w tym w sklepach z modą damską o 32,8 proc., z modą męską o 32,6 proc., modą mieszaną 26,9 proc., bielizną 25,8 proc., modą i artykułami sportowymi 34,4 proc., modą i artykułami dla dzieci i kobiet w ciąży 27,5 proc., obuwiem 35,9 proc., galanterią skórzaną 25,1 proc., a w sklepach sprzedających biżuterię i zegarki o 17,5 proc.

Z kolei w placówkach z działu zdrowie i uroda, usługi nastąpił spadek o 31,8 proc., z działu zdrowie i uroda o 13,4 proc., z działu dom, ogród i wnętrze o 20,8 proc., książki, gry, multimedia o 26,4 proc., a rozrywka 56,9 proc. W specjalistycznych sklepach spożywczych nastąpił spadek o 17 proc., w kawiarniach i restauracjach o 33,5 proc., a w usługach o 58,1 proc.

Powierzchnia sklepów z modą spadła o 4,1 proc., reprezentując na koniec września 54 proc. powierzchni najmu wszystkich centrów handlowych. Najwięcej najemców z tej kategorii ubyło w centrach średnich (-6,2 proc), dużych (-3,4 proc.) oraz małych (-1,7 proc.).

Jak podano w raporcie, w okresie od stycznia do września wskaźnik pustostanów we wszystkich monitorowanych przez Retail Institute centrach wyniósł do 6,4 proc (wobec 2,9 proc. w 2019 r.).

Największy przyrost powierzchni niewynajętej odnotowano w centrach dużych - na koniec września stanowiła 8 proc. (wobec 3 proc. w 2019 r.) powierzchni ogółem. W centrach małych było to 5 proc. (wobec 3,4 proc. rok wcześniej), w średnich rosła ona natomiast najwolniej (3,7 proc. wobec 2,4 proc.).

W tym samym okresie najwyższe spadki odwiedzalności odnotowały centra duże (-31,2 proc.), średnie (-27,5 proc.) oraz małe (-26,5 proc.), co miało bezpośredni wpływ na osiągane przez najemców wyniki finansowe. Średni obrót z metra na koniec września 2020 roku był już minimalnie wyższy w centrach dużych (588,8 zł; tj. -26,5 proc niższy niż w tym samym okresie 2019 roku) niż w średnich (584,5 zł; tj. -22,2 proc. rok do roku). W centrach małych wyniósł natomiast 496,2 zł, czyli 26,1 proc. mniej niż w tym samym okresie 2019 roku.

W ocenie Anny Szmeji z Retail Institute, jesteśmy świadkami przetasowania na rynku i przejmowania pałeczki lidera przez centra średniej wielkości. "To właśnie te obiekty będą czarnym koniem w wyścigu i zmaganiach ze skutkami pandemii. Potrzeba jednak więcej czasu na analizę zachowań klientów, bo diabeł tkwi w szczegółach, ale bez wątpienia, to spore zaskoczenie dla analityków i ekspertów Retail Institute" - oceniła Anna Szmeja.