Retrospektywa filmów Susan Sontag - w maju podczas 19. festiwalu Millennium Docs Against Gravity

"Ziemie obiecane", "Czekając na Godota... w Sarajewie" i "Zwiedzanie bez przewodnika" - m.in. te filmy zostaną zaprezentowane w ramach retrospektywy twórczości Susan Sontag podczas 19. Millennium Docs Against Gravity. Festiwal odbędzie się w dniach 12-22 maja w ośmiu polskich miastach.

Szczegóły retrospektywy podał zespół prasowy festiwalu MDAG w czwartkowym komunikacie. Jak podkreślił, niedawne "ukazanie się polskiego przekładu dzienników amerykańskiej intelektualistki, wspomnień o niej oraz biografii świadczą o ciągłym zainteresowaniu jej twórczością i bezkompromisowym sposobem życia". "Tymczasem bogata i różnorodna twórczość filmowa Susan Sontag, korespondująca z jej pisarstwem, pozostaje w Polsce nadal niemal nieznana. W ramach 19. Millennium Docs Against Gravity chcemy uzupełnić tę lukę i zaprezentować filmy eseistki i miłośniczki kina, których znajomość pozwala uzupełnić rozumienie jej myśli o obrazach, które kształtują naszą kulturę oraz sposób widzenia świata" - czytamy.

W komunikacie przekazano, że w ramach retrospektywy zaprezentowane zostaną m.in. wyreżyserowany przez Sontag dokument "Ziemie obiecane", "realizowany w październiku 1973 roku w Izraelu odpierającym atak koalicji Syrii i Egiptu podczas trwającej dwadzieścia dni wojny Yom Kippur". W programie znajdą się też m.in. współreżyserowany z Nicole Stéphane "Czekając na Godota... w Sarajewie", "Zwiedzanie bez przewodnika", "Duet dla kanibali" oraz "Brat Carl".

Organizatorzy festiwalu podkreślili, że program retrospektywy twórczości Susan Sontag "jest pierwszą tak szeroką prezentacją filmowego dorobku amerykańskiej eseistki w Polsce i jedną z pierwszych w Europie Środkowo-Wschodniej". "W ubiegłym roku jej twórczość filmowa była prezentowana w ramach Ji.hlava International Documentary Film Festival, które jest wraz z Millennium Docs Against Gravity członkiem federacji europejskich festiwali filmowych Doc Alliance" - przypomnieli.

19. festiwal Millennium Docs Against Gravity odbędzie się w dniach 12-22 maja w Warszawie, Wrocławiu, Gdyni, Poznaniu, Katowicach, Lublinie, Bydgoszczy i Łodzi. Część online wydarzenia potrwa od 24 maja do 5 czerwca. Więcej informacji można uzyskać na stronie https://mdag.pl/.

Urodzona w 1933 roku w Nowym Jorku Susan Sontag - autorka esejów, sztuk, krótkich opowiadań i powieści, obrończyni praw człowieka - uważana była za jedną z najbardziej znaczących intelektualistek XX wieku. Wzbudzała emocje, słynęła z prowokowania do najgorętszych dyskusji. Otwarcie krytykowała Amerykę, była feministką, popierała kontrkulturę, podróżowała na komunistyczną Kubę i do obleganego przez Amerykanów Wietnamu.

Sontag napisała m.in. powieści: "Zestaw do śmierci", "Miłośnik wulkanów", "W Ameryce". Zaliczana do grona twórców i teoretyków postmodernizmu pisarka studiowała na uniwersytetach w Berkeley, Chicago i Oksfordzie, wykładała literaturę i filozofię na wielu uczelniach, m.in. na Uniwersytecie Harvarda. Do jej najbardziej znanych tekstów eseistycznych zaliczają się m.in.: "O fotografii" (1977) i "Choroba jako metafora" (1978).

Sontag pod koniec lat 80. przewodniczyła amerykańskiemu PEN Clubowi. W latach 80. dała się także poznać jako zwolenniczka "Solidarności". Od 1993 do 1996 roku przyjeżdżała kilkakrotnie do Bośni i mieszkała w Sarajewie, otrzymała honorowe obywatelstwo tego miasta. Chorowała na nieuleczalną formę białaczki. Zmarła w 2004 roku w wieku 71 lat.

