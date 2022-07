Revolut pojawi się w kolejnych krajach

Revolut w ciągu najbliższych miesięcy zamierza oferować swoją aplikację do przeprowadzania transakcji w 90 krajach świata. Obecnie istnieje możliwość dokonywania przelewów w ponad 30 walutach światowych i lokalnych. Firma udostępnia usługi 18 milionom klientów i 500 tysiącom firm.

Revolut to start-up założony w Londynie w 2015 roku przez Rosjanina Nikołaja Storonskiego i Ukraińca Włada Jacenkę. Od grudnia 2018 roku uzyskał europejską licencję bankową, dającą zezwolenie na działalność w Unii Europejskiej. Licencja została wydana przez Bank Litwy i potwierdzona przez Europejski Bank Centralny. Daje to wszystkim klientom firmy automatyczną gwarancję zabezpieczenia depozytów do kwoty 100 tysięcy euro.

Platforma bankowości cyfrowej Revolut podała w komunikacie, że w najbliższym czasie uruchomi projekt uproszczonej wersji swojej aplikacji dla klientów w Chile, Ekwadorze, Azerbejdżanie i Omanie. Ze względu na trwający od kilku tygodni chaos gospodarczy w Sri Lance w tym kraju aplikacja będzie dostępna nieco później.

Firma przekazała, że klienci korzystający z jej usług i przesyłający środki do innych krajów, jeśli dotyczą one kont prowadzonych przez RevolutBank UAB, nie będą płacić prowizji. Natomiast przelewy na konta w innych bankach, instytucjach pośrednictwa finansowego lub innych firmach podlegać będą opłacie w wysokości 1 procenta.

Zgodnie z planami do końca 2022 roku aplikacja ma zostać uruchomiona w 90 krajach świata.

Revolut ma ponad 18 milionów aktywnych klientów, w tym 1 milion w Polsce i 500 tysięcy firm korzystających z jej produktów. Oferuje obok usług płatniczych także konta oszczędnościowe, obrót akcjami na amerykańskich giełdach oraz handel kryptowalutami.

