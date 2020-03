Revolut udostępnił Revolut Junior - sposób uczenia dzieci, jak zarządzać pieniędzmi

Revolut Junior to nowa aplikacja do zarządzania pieniędzmi zaprojektowana z myślą o dzieciach i młodzieży w wieku od 7 do 17 lat. Celem aplikacji jest szerzenie edukacji finansowej wśród młodych osób za pomocą dopasowanych porad i funkcji do zarządzania pieniędzmi. Konta Revolut Junior pozostają pod nadzorem rodziców lub prawnych opiekunów z poziomu ich własnych aplikacji Revolut.

Revolut, globalna platforma usług finansowych, z której korzysta 10 milionów klientów, ogłosiła premierę najnowszej usługi - Revolut Junior, aplikacji do zarządzania pieniędzmi zaprojektowanej z myślą o rodzicach i dzieciach w wieku od 7 do 17 lat.

Celem Junior jest promowanie dobrych nawyków finansowych wśród młodych, w bezpiecznych ramach, które kontrolują dorośli rodzice lub opiekunowie.

Konta Revolut Junior mogą być zakładane przez rodzica lub prawnego opiekuna, który jest już użytkownikiem Revolut.

Zarządzać kieszonkowym

Wykształcić odpowiednie nawyki