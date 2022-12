Rewolucja w ubezpieczeniach. Ceny wzrosną radykalnie

Rok 2022 postawił duże wyzwania przed branżą ubezpieczeniową. W związku z wojną w Ukrainie zmienił się rynek już wcześniej obciążony skutkami pandemii. Rok 2023 przyniesie kolejne zmiany.

Koszty likwidacji szkód rosną wraz z inflacją i drożyzną. Brak aktualizacji sumy ubezpieczenia to poważne zagrożenie dla przedsiębiorców. Skutki niedoubezpieczenia mogą być fatalne.

Oprócz skutków wojny na Ukrainie branża ubezpieczeniowa odczuwa jeszcze skutki pandemii COVID-19.

Firmy rozwijają działalność w nowych segmentach, takich jak polisy zdrowotne lub ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków.

W sondzie WNP.PL wypowiedzieli się przedstawiciele firm: EIB, Generali, LINK4, PZU oraz Warta.

Wojna na Ukrainie sprawiła, że rynek ubezpieczeniowy w Polsce, kraju z perspektywy inwestorów „przyfrontowym”, musi się zmagać z nieznanymi wcześniej wyzwaniami. Wojna zmieniła plany inwestycyjne polskich przedsiębiorców aktywnych na rynkach wschodniej Europy. Inwazja Rosji na Ukrainę była najważniejszym wydarzeniem roku 2022 dla branży ubezpieczeniowej.

- Wszystkie zdarzenia, zarówno o skali lokalnej, jak i globalnej, odbijają się też na polskim rynku ubezpieczeń. W efekcie wróciliśmy w tym roku niejako do podstaw kształtowania programów ochrony ubezpieczeniowej dla firm, ponieważ wymagały one gruntownego przejrzenia i aktualizacji z racji nowej sytuacji społeczno-ekonomicznej. W momencie wybuchu wojny skupiliśmy się wspólnie z przedsiębiorcami na weryfikacji zapisów w ich umowach dotyczących wyłączenia skutków wojny. W końcu wiele polskich firm blisko współpracuje z ukraińskimi podmiotami i aktywnie działa na ich rynku. Potem pojawiły się klauzule sankcyjne, które zniosły całkowicie możliwość objęcia ochroną zdarzeń i majątku znajdującego się na terytorium rosyjskim czy białoruskim. To jednak tylko część najważniejszych zmian - mówi WNP.PL Łukasz Górny, dyrektor Departamentu Rozwoju EIB (broker ubezpieczeniowy).

Pogłębiająca się luka ubezpieczeniowa jest wyzwaniem, na które zwracają uwagę wszystkie firmy ubezpieczeniowe

Rosnący koszt ubezpieczeń związany z inflacją jest wspólnym czynnikiem wymienianym jako podstawowe wyzwanie dla branży w 2023 roku. Te negatywne zjawiska gospodarcze były powiązane zarówno z wojną w Ukrainie, jak i z dekoniunkturą na rynkach europejskich związaną ze znacznym wzrostem cen energii, spowodowanym odcięciem dostaw jej nośników z Rosji.

- W przyszłym roku nadal należy spodziewać się wysokiej inflacji, dlatego zachęcamy firmy, naszych klientów do aktualizacji sum ubezpieczenia mienia, ze względu na ryzyko niedoubezpieczenia. Firmy powinny również weryfikować i sprawdzać adekwatność sumy gwarancyjnej i limitów odpowiedzialności w ubezpieczeniach OC. W ramach zarządzania ryzykiem warto zastanowić się, czy zabezpieczenia przedstawiane przez kontrahentów (np. w formie polis OC najemcy, OC za produkt, OC zawodowej) są nadal odpowiednie w obliczu inflacji. Wynikająca z inflacji wyższa przeciętna wartość szkody/roszczenia w ubezpieczeniach, eksploatacyjnych i OC, zwiększa prawdopodobieństwo wyczerpania limitów odpowiedzialności. Dlatego prowadzimy i będziemy prowadzić akcję informacyjną wśród naszych klientów na temat konieczności dostosowania sum gwarancyjnych do realnej wartości. Inflacja wpływa na rosnącą ekspozycję, a także wzrost średniej wartości szkody rzeczowej i wzrost średniej wartości roszczenia w OC, a w efekcie przyniesie wzrost stawek za ubezpieczenia korporacyjne - twierdzi w wypowiedzi dla WNP.PL Roger Hodgkiss, prezes Generali Polska.

- Już w 2022 r. było widać obecne, kluczowe wyzwanie dla rynku ubezpieczeń. Jest nim oczywiście inflacja i dynamicznie rosnące koszty wysokości wypłacanych odszkodowań. Oczywiście trend ten będzie obecny również w 2023 r. Wraz z tym klienci i brokerzy powinni pamiętać o aktualizacjach wysokości sum ubezpieczenia w swoich polisach, aby skutecznie zabezpieczać finansowo swoje firmy. Wiąże się to oczywiście ze wzrostem cen polis, jednak jest to koszt, który warto ponieść, aby zapewnić sobie pełną ochronę - komentuje Grzegorz Bielec, wiceprezes w Warcie odpowiedzialny za ubezpieczenia korporacyjne.

Cały świat składa się na koszty huraganów, pożarów czy trzęsień ziemi, co ma odzwierciedlenie również w cenach polis

- Na wysokość cen ubezpieczeń korporacyjnych ma wpływ jeszcze jeden bardzo ważny trend, jakim jest zwiększony koszt reasekuracji. Widzimy, że wzrósł on w ostatnim czasie o kilkadziesiąt procent. Zmiana ta wynika z rosnących na całym świecie stóp procentowych oraz coraz częstszych i kosztowniejszych szkód katastroficznych. Niestety, cały świat składa się na koszty wynikające z huraganów, pożarów czy trzęsień ziemi, co ma odzwierciedlenie również w cenach polis dla polskich firm - dodaje Grzegorz Bielec.

Na potrzebę adaptacji cen polis ubezpieczeniowych związanych z rosnącą inflacją zwracają również uwagę analitycy EIB. Powstaje ryzyko niedoubezpieczenia swojego majątku, co może skutkować tym, że wartość ubezpieczenia nie pokryje szkód.

Złe wiadomości dla kierowców w kwestii cen ubezpieczenia w 2023 roku

- Bazowanie na wartości odtworzeniowej i aktualizacja sum ubezpieczenia w sytuacji, gdy ceny rosną w tempie kilkunastu, a w skrajnych przypadkach kilkudziesięciu procent, jest jedynym sposobem na uniknięcie przykrej niespodzianki w postaci niedoubezpieczenia. Dziś podstawowym pytaniem, które muszą sobie zadać przedsiębiorcy, jest "czy za kwotę wskazaną w polisie jako suma ubezpieczenia możemy dziś odbudować zniszczone mienie do stanu nowego, czy kupić sprzęty tego samego lub zbliżonego rodzaju". Z racji skali i profilu klientów, z którymi współpracujemy i dla których likwidujemy szkody, wiemy, że szkoda o średnich i dużych rozmiarach to moment, w którym kluczowy jest szybki dostęp do środków finansowych niezbędnych do przywrócenia stanu sprzed szkody. W takim momencie inne źródła kapitału - takie jak kredyt - stają się niedostępne lub są absurdalnie drogie. Koszt umowy ubezpieczenia wyceniany jest natomiast w promilach od wartości majątku. Pełnowartościowa polisa staje się wtedy „poduszką”, dzięki której klienci mogą dalej prowadzić swoją działalność. W efekcie duża część współpracujących z nami przedsiębiorców, korzystając także z naszych technicznych rozwiązań, jak kalkulator wartości odtworzeniowych, zaktualizowała swoje sumy ubezpieczenia - zauważa Łukasz Górny z EIB.

Jedną z kategorii ubezpieczeń, których ceny radykalnie wzrosną, są polisy OC. Koszty likwidacji szkód w branży motoryzacyjnej znacznie wzrosną w związku ze znaczącym wzrostem zarówno cen samochodów, jak i części zamiennych. Jest to pokłosie pandemii i wojny w Ukrainie, które spowodowały zawirowania w łańcuchach dostaw.

- Patrząc na obecną sytuację na rynku ubezpieczeniowym, a także szerzej na zjawiska makroekonomiczne, obserwujemy szereg czynników mających wpływ na wzrost cen ubezpieczeń w przyszłym roku – szczególnie w grupie OC komunikacyjnego. Wśród nich należy wyróżnić przede wszystkim coraz wyższe koszty likwidacji szkód. W obszarze OC komunikacyjnego dodatkowym czynnikiem implikującym wzrost stawek są obowiązujące od początku listopada rekomendacje KNF, których efektem jest wzrost kosztów po stronie zakładów ubezpieczeń. Rynek ubezpieczeń majątkowych będzie rósł na skutek koniecznej aktualizacji sum ubezpieczanego majątku w związku ze znacznym wzrostem wartości odtworzeniowych - twierdzi Jakub Sajkowski, dyrektor zarządzający ds. klienta korporacyjnego PZU.

Pandemia COVID-19 odcisnęła piętno na klientach firm ubezpieczeniowych

Pandemia, oprócz swojego wymiaru zdrowotnego, była również zjawiskiem społecznym, które spowodowało zmiany w działalności klientów. Te zmiany dotyczyły przede wszystkim przejścia z obsługi stacjonarnej na usługi online.

- Pandemia w znacznym stopniu przyspieszyła rozwijający się już wcześniej proces cyfryzacji. Z dnia na dzień musieliśmy przenieść nasze życie do cyberświata. Nie ominęło to również branży ubezpieczeniowej. I chociaż obecnie nie musimy już funkcjonować w reżimie lockdownu, wymuszone przez koronawirusa zmiany na stałe zagościły w naszym codziennym życiu. Polubiliśmy rozwiązania online, bo dają nam większą swobodę oraz pozwalają oszczędzać czas i pieniądze. To dlatego coraz więcej osób poszukuje informacji o ubezpieczeniach w sieci i często też tam dokonuje zakupu. Kluczowe jest jednak, żeby klient mógł wybrać najlepszą dla niego ofertę. Z tego powodu jednym z głównych trendów widocznych na rynku ubezpieczeniowym są coraz powszechniej stosowane rozwiązania multikanałowe. Zapewnienie klientom dostępu zarówno online, jak i offline, za pośrednictwem różnych kanałów: internetu, telefonu czy osobistego kontaktu, ma ułatwić nie tylko zakup, ale również obsługę polisy - komentuje dla WNP.PL Patrycja Kotecka, członek zarządu LINK4.

Polisy zdrowotne stanowią ważny segment na rynku ubezpieczeniowym po pandemii koronawirusa

Efektem pandemii jest również większe zainteresowanie ubezpieczeniami zdrowotnymi, wśród klientów indywidualnych oraz pracodawców, którzy wykupują, oprócz standardowych pakietów, również np. konsultacje psychologiczne. W okresie pandemii COVID-19, która była związana z izolacją licznych grup pracowników, zapotrzebowanie na konsultacje psychologicznie znacznie wzrosło.

- Wciąż trwająca pandemia i trudna sytuacja gospodarcza przyczyniły się również do kolejnych pozytywnych zmian w podejściu pracodawców do ubezpieczeń pracowniczych. Rośnie świadomość zarówno przedsiębiorców, jak i pracowników dotycząca korzyści z szerokiego, przydatnego ubezpieczenia. Firmy coraz częściej poszerzają zakres oferowanych ubezpieczeń grupowych. Przykładowo, w przypadku ubezpieczeń zdrowotnych częściej wybierają wyższe warianty polisy, obejmujące więcej świadczeń, a także uwzględniają w nich interwencje psychiatryczne i psychologiczne. Z kolei w zakresie ubezpieczeń na życie sięgają również po mniej standardowe rozwiązania, jak ubezpieczenie dochodu, które zapewnia comiesięczną wypłatę do momentu powrotu ubezpieczonego do zdrowia - twierdzą eksperci z EIB.

Rozwój ubezpieczeń zdrowotnych jest również ważnym punktem w strategii firmy Generali na rok 2023.

- W przypadku klientów indywidualnych, po pandemicznych dwóch latach, obserwujemy większe zainteresowanie ubezpieczeniami zdrowotnymi i życiowymi. I na pewno te dwa segmenty będziemy chcieli rozwijać także w przyszłym roku. Zgodnie ze strategią całej Grupy, chcemy być dla naszych klientów partnerem na całe życie. Chcemy też wspierać naszych klientów w odpowiedzialnym zachowaniu. Wiemy, że co roku coraz większa ich część dba, by zachowywać się w sposób odpowiedzialny i zrównoważony, a jeszcze większa grupa aspiruje, by takimi być. Stawiamy na wspieranie odpowiedzialnego klienta, dlatego w przyszłym roku będziemy dalej rozwijać wdrożony niedawno produkt NNW (Następstwa Nieszczęśliwych Wypadków), który daje naszym klientom dostęp do programu Generali Vitality. Celem Generali Vitality jest motywowanie i wspieranie, krok po kroku, naszych klientów w drodze do zdrowszego stylu życia - podkreśla Roger Hodgkiss, prezes Generali Polska.

Rok 2023 – zagrożenia dla firm ubezpieczeniowych i ich zweryfikowane strategie

Konsekwencje wojny w Ukrainie oraz inflacja będą z pewnością dominującymi czynnikami stawiającymi wyzwania dla branży ubezpieczeniowej. Dodatkowymi zagrożeniami będą te związane ze zmianami klimatu oraz cyberbezpieczeństwem.

- Zmiany klimatu będą miały coraz większy wpływ na ceny polis. Dostrzegamy co najmniej dwa źródła tego trendu. Po pierwsze widzimy rosnącą liczbę szkód powodowanych zjawiskami atmosferycznymi w Polsce. Chociaż skala nie jest jeszcze ekstremalna, to już mają one duży wpływ na wysokość wypłacanych odszkodowań. Po drugie ekstremalne zjawiska pogodowe w różnych częściach świata negatywnie wpływają na ceny reasekuracji, a tym samym na ceny polis dla polskich firm - zaznacza Grzegorz Bielec z Warty.

- Dużym, ciekawym i niezwykle ważnym tematem, który będzie dynamicznie się rozwijał w 2023 r., będzie rozwój rynku OZE i start wielu istotnych inwestycji. Chcemy być niezwykle aktywni w ubezpieczaniu ryzyk związanych z rynkiem zielonej energii. Dlatego już od dłuższego czasu przygotowujemy nasz zespół, produkty i likwidację szkód, aby wspierać naszych klientów wiedzą ubezpieczeniową i ochroną realizowanych inwestycji - dodaje Grzegorz Bielec, konkludując swoją wypowiedź dla WNP.PL.

Kwestie bezpośrednio związane ze zmianami klimatu dotyczą również zagrożenia dla rolnictwa, stąd firma Generali widzi potrzebę rozwoju tego segmentu rynku ubezpieczeniowego. – Bardzo ważnym dla nas sektorem są ubezpieczenia dla rolnictwa. Jesteśmy jednym z liderów w ubezpieczeniach upraw, ale wspieramy rolników w kompleksowym zarządzaniu ryzykiem w ich gospodarstwach, ubezpieczając budynki, maszyny i zwierzęta, a także odnawialne źródła energii. Zmiany klimatu i w efekcie gwałtowne zjawiska pogodowe mają coraz większy wpływ na produkcję rolną i coraz więcej rolników chce te ryzyka przekazać do ubezpieczyciela. Mamy doskonały zespół ekspertów w tym zakresie i będzie to dla nas ważny segment w przyszłym roku - twierdzi Roger Hodgkiss, przedstawiając prognozę na 2023 rok.

Firmy w przyszłym roku dokonają również wzmocnienia swoich struktur sprzedażowych, co będzie się wiązało z rozwijaniem technologii opartych na Big Data i robotyzacji.

- LINK4 kontynuuje strategię biznesową, misję „prostych ubezpieczeń”, której sednem jest transformacja oparta na danych. Wierzymy w ciągłe podwyższanie skuteczności sprzedażowej i w „lekki” kosztowo model operacyjny, w obydwu przypadkach z wykorzystaniem najnowocześniejszych technologii. Dosyć trudne otoczenie makroekonomiczne utwierdza nas tylko w słuszności naszych założeń - uważa Patrycja Kotecka, członek zarządu LINK4.

- Koncentrujemy się na wzmocnieniu procesów sprzedażowych multikanałowych w dystrybucji bezpośredniej, w których coraz większe znaczenie będzie miała sprzedaż i obsługa klienta online, prowadzona z wykorzystaniem większej liczby kanałów kontaktu niż dotychczas oraz w coraz większym stopniu wspomagana algorytmami modelowania Big Data i sztucznej inteligencji. W procesach operacyjnych stawiamy na daleko posuniętą robotyzację. Koncentrujemy się na ciągłym upraszczaniu naszej oferty produktowej, której celem jest ułatwienie klientowi wyboru opcji najlepiej dostosowanych do jego potrzeb. Pomimo wyzwań makroekonomicznych, dosyć optymistycznie patrzymy na kolejny rok. Otoczenie skłania nas raczej do przyspieszenia działań, które szybko umocnią naszą pozycję konkurencyjną - dodaje Kotecka.

Firmy ubezpieczeniowe poszerzają swoją działalność o doradztwo ubezpieczeniowe, profilaktykę i ograniczanie ryzyka

Działalność firm ubezpieczeniowych nie ogranicza się do tradycyjnej roli, polegającej na sprzedaży polis i likwidacji szkód. Firmy ubezpieczeniowe w coraz większym stopniu angażują się w działalność doradczą dla biznesu.

- Dzięki dobremu, kończącemu się 2022, wchodzimy w rok 2023, jako Pion Klienta Korporacyjnego, z dużą pewnością siebie. Nasza strategia bazuje na konsekwentnie realizowanych działaniach, które wspierają rozwój biznesu korporacyjnego PZU. Dzięki naszym programom prewencyjnym, takim jak Ryzyko PRO czy PZU iFlota, jesteśmy blisko naszych klientów, udowadniając, że rola zakładu ubezpieczeń nie ogranicza się do sprzedaży polis i likwidacji szkód. Tą rolą jest także przeciwdziałanie niepożądanym zdarzeniom i realne ograniczanie ryzyka. Ryzyko PRO monitoruje kluczowe czynniki ryzyka w zakładach przemysłowych i pomaga nimi lepiej zarządzać w celu uniknięcia szkody. Z kolei PZU iFlota wspiera fleet managerów i właścicieli flot w zarządzaniu pojazdami, kierowcami, bezpieczeństwem i ubezpieczeniem. Dzięki modułowi Moje Floty system jest też bardzo użytecznym narzędziem dla pośredników, w szczególności dla brokerów ubezpieczeniowych. Naszą ambicją na rok 2023 jest więc dalszy rozwój oferty dla klientów korporacyjnych, by utrzymać wysoki poziom satysfakcji naszych klientów i brokerów ze współpracy z nami - mówi Jakub Sajkowski, dyrektor zarządzający ds. klienta korporacyjnego PZU.

EIB ma w planach na przyszły rok podjęcie działań, które będą redukować zagrożenie wpadania w „lukę ubezpieczeniową”. W tym celu chcą zaproponować swoim klientom łatwe narzędzia wyceny polis ubezpieczeniowych, które pozwolą przedsiębiorstwom oszacować swoje potrzeby.

- W przyszłym roku na pewno na czele wyzwań związanych z zarządzaniem ryzykiem i ubezpieczeniami w firmie nadal będzie dbałość o to, aby fundament polisy, czyli suma ubezpieczenia, był na adekwatnym poziomie. Ekonomiści zakładają, że wzrosty cen i inflacja mogą wyhamować, ale nadal będą one wyższe niż w latach poprzednich. Wydaje się, że największe braki materiałowe (które wpływają na czas likwidacji szkód) też już mamy za sobą, ale i je warto nadal brać pod uwagę przy konstruowaniu programu ochrony na przyszły rok. Do tej pory na rynku brakowało akceptowalnych przez ubezpieczycieli prostych narzędzi do wyceny majątku. Ten problem został rozwiązany; przedsiębiorcy mogą korzystać z intuicyjnych kalkulatorów wyceny wartości odtworzeniowych - zaznacza zespół EIB.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl