Rewolucja warta krocie. Polska weźmie w niej udział

Pandemia i wojna nie zmieniły dominującego w ostatnich latach w europejskiej gospodarce trendu – zielonej transformacji. Kolejne programy, których celem jest osiągnięcie neutralności klimatycznej, dają pewność, że popyt na komponenty do produkcji energii z OZE będzie w najbliższych latach rósł w tempie geometrycznym. Grzechem byłoby nie uszczknąć kawałka tego szybko rosnącego tortu.

W ciągu ostatnich kilku lat integracja kryteriów środowiskowych, społecznych i ładu korporacyjnego (ESG) w strategiach przedsiębiorstw szybko zyskała na znaczeniu - twierdzi Ewa Małyszo prezes PFR TFI. Szczególne znaczenie ma zielona transformacja gospodarki.

Polska branża OZE dynamicznie się w ostatnich latach rozwijała. Wkrótce może być gotowa na ekspansję zagraniczną.

Bezpośrednie inwestycje zagraniczne łącząc firmy krajowe z przedsiębiorstwami międzynarodowymi, umożliwiają firmom krajowym dostęp do rynków międzynarodowych i integrację w globalnych łańcuchach wartości

Europejski Zielony Ład, Fit for 55 – to kolejne – i zapewne nie ostatnie kroki – w coraz szybszym marszu europejskiej wspólnoty do dekarbonizacji gospodarki. Zielona transformacja będzie się wiązała z potężnymi inwestycjami liczonymi w setkach miliardów euro. W najbliższych dwóch dekadach będziemy mieli do czynienia z intensywnym zastępowaniem elektrowni węglowych (a w nieco dalszej perspektywie i gazowych) bezemisyjnymi źródłami energii – wiatrem, słońcem, atomem, a zapewne i wodorem (bo wciąż jest określany on jako paliwo przyszłości).

- W Unii Europejskiej znaczenie tego tematu przybiera na znaczeniu od 2007 r., kiedy Rada Europejska przyjęła tzw. pakiet energetyczno-klimatyczny. Zatwierdzony w listopadzie 2019 r. przez Komisję Europejską Europejski Zielony Ład (European Green Deal) wyznacza za cel osiągnięcie stanu zeroemisyjności gospodarki europejskiej do 2050 r. W ślad za tym idą konkretne regulacje i przepisy, które determinują działalność wielu sektorów. Warto dodać też, że największy emitent CO2 na świecie – Chiny niespełna dwa lata temu ogłosiły cel osiągniecia neutralności klimatycznej najpóźniej do 2060 r. Takie zobowiązania mają szansę być impulsem dla innych krajów do nadania działaniom na rzecz klimatu globalnego charakteru - twierdzi Ewa Małyszko, prezes PFR TFI.

W odpowiedzi na te oczekiwania coraz więcej firm na nowo definiuje to z jakimi dostawcami współpracuje, skąd sprowadza surowce i półprodukty, jak i gdzie je magazynuje i wreszcie, jak organizuje łańcuch dostaw. A to znajduje odzwierciedlenie m.in. w kierunkach inwestycji zagranicznych.

Gospodarka w nowych (zielonych) szatach

W połączeniu z innymi megatrendami dotyczącymi troski o środowisko (nie tylko zielona energia), ale i społecznej odpowiedzialności biznesu możemy powiedzieć, że na naszych oczach tworzy się (i to stosunkowo szybko) zupełnie nowy model prowadzenia biznesu, a co za tym idzie i nowy rynek - na nowe produkty i usługi.

- W ciągu ostatnich kilku lat integracja kryteriów środowiskowych, społecznych i ładu korporacyjnego (ESG) w strategiach przedsiębiorstw szybko zyskała na znaczeniu. Z kwestii angażującej stosunkowo niewielką garstkę inwestorów przesunęła się do głównego nurtu. Podobnie jest w przypadku bezpośrednich inwestycji zagranicznych, gdzie zmniejszanie śladu węglowego i wdrażanie praktyk ESG jest jednym z kluczowych trendów, które kształtują ten rynek - twierdzi Ewa Małyszko, prezes PFR TFI.

Tworzy się nowy rynek

To oznacza szybko i systematycznie rosnący popyt na wszelkie komponenty produkcji zielonej energii i związane z tym usługi, zarówno projektowe, jak i budowlane. Ponadto biorąc pod uwagę, że branża OZE przeżywa wręcz rewolucję technologiczną (dość porównać wydajność paneli fotowoltaicznych, czy wiatraków sprzed dekady i obecnie; obecnie jeden morski wiatrak może produkować tyle energii co cała pierwsza morska farma wiatrowa z początku lat 90.) w cenie będą również zapewne innowacyjne rozwiązania.

- Zmiany klimatyczne i potrzeba dekarbonizacji, a także globalny kryzys gospodarczy, zdrowotny i społeczny sprawiają, że przedsiębiorstwa coraz większą wagę przywiązują do minimalizacji negatywnego wpływu swojej działalności na środowisko a także odpowiedzialnego podejścia do zagadnień społecznych i zarządczych poprzez integrację praktyk ESG w swoich strategiach biznesowych. Poprawę w tym zakresie można uzyskać także poprzez inwestycje zagraniczne -podkreśla Ewa Małyszko.

.Wyzwania stojące przed Polską w związku z tymi procesami są - ze względów historycznych - znacznie większe niż w innych krajach europejskich. Polska energetyka jest wciąż w ok 70 proc. oparta na węglu i mimo dość szybkiego rozwoju fotowoltaiki w ostatnich trzech latach (przede wszystkim prosumenckiej) wciąż przed nami znacznie dłuższa niż w większości krajów europejskich droga do osiągnięcia neutralności klimatycznej.

Branża przyśpiesza

Można zatem przypuszczać, że – skoro musimy więcej i szybciej nadrabiać klimatyczny dystans – popyt na komponenty do produkcji OZE będzie rósł szybciej niż w innych krajach kontynentu.

Ponieważ polscy przedsiębiorcy słyną z elastyczności, zapewne bez problemów (poza technologicznymi, ale z tym – np. jeśli chodzi fotowoltaikę boryka się cała UE) ów popyt zaspokoją. A to oznacza dynamiczny rozwój całej branży.

- Już teraz widzimy, że sektor energii odnawialnej odnotowuje stały wzrost napływu BIZ. Jak wynika z raportu FDI Intelligence w 2020 r. inwestycje w energetykę odnawialną stały się największy sektorem w globalnych inwestycjach zagranicznych typu greenfield, deklasując tym samym sektor paliw kopalnych. W 2021 r. drugi rok z rzędu globalny sektor energii odnawialnej przyciągnął największy kapitał (85,2 mld dolarów) w 466 projektach BIZ - wskazuje Ewa Małyszko.

Już dziś branża OZE jest jednym z najszybciej rozwijających się sektorow. Jak wynika z najnowszego raportu Instytutu Energetyki Odnawialnej, tylko jeśli chodzi o fotowoltaike mamy (wg stanu z 2020 roku) w Polsce zlokalizowanych co najmniej 6 fabryk zajmujących się produkcją modułów fotowoltaicznych. Ba - jeśli chodzi o fotowoltaikę jesteśmy wręcz w światowej czołówce.

Światowa czołówka

Europejskie stowarzyszenie energetyki słonecznej SolarPower Europe opracowało raport Energia W raporcie “Global Market Outlook For Solar Power 2022 - 2026” opracowanym przez europejskie stowarzyszenie energetyki słonecznej SolarPower Europe wynika, że w ubiegłym roku Polska znalazła się w pierwszej dziesiątce pod względem nowo zainstalowanych mocy w fotowoltaice - w 2021 roku przybyło ich 3,8 GW, co oznaczało wzrost o 56 proc. wobec 2020 roku. To obrazuje szybkość, z jaką rośnie polski rynek, a co za tym idzie i wzrost popytu na poszczególne komponenty.

Przy czym mówiąc o branży fotowoltaicznej pamiętajmy, że obejmuje ona nie tylko panele (bo tu liderem produkcji są Chiny), ale wszelkiego rodzaju oprzyrządowanie – tu polskie sektor OZE już ma spory potencjał. - Systemy fotowoltaiczne wieńczą rozbudowane łańcuchy dostaw także konstrukcji wsporczych, urządzeń i akcesoriów elektrycznych, które w znaczącym zakresie produkowane są w Polsce. Chodzi przede wszystkim o okablowanie, liczniki, ICT (teleinformatyka i software), stacje transformatorowe, elektronarzędzia, magazyny energii elektrycznej, a w przyszłości również ogniw fotowoltaicznych oraz inwerterów – czytamy w raporcie IEO.

Równie duży potencjał ma energetyka wiatrowa. Jak wynika z raportu Instytutu Jagiellońskiego przygotowanego na zlecenie Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej do 2030 roku sama tylko lądowa energia wiatrowa może wygenerować około 70 – 133 miliardów złotych przyrostu PKB Polski, stworzyć 51- 97 tysięcy miejsc pracy oraz 480 – 935 mln złotych wpływu do samorządów z tytułu podatku od nieruchomości, a także pozwolić na dostęp do taniej, zielonej energii. Jeśli chodzi o morskie farmy wiatrowe to mają one przynieść od 70 tys. do 130 tys. nowych miejsc pracy. W naturalny sposób miałoby to także przełożenie na wzrost polskiego PKB, które przy sukcesywnym budowaniu w naszym kraju elektrowni wiatrowych mogłoby wzrosnąć nawet o 4 albo 5 mld euro rocznie.

U progu ekspansji

Na pierwszy rzut oka może się wydawać, że taki wzrost popytu krajowego może skutecznie zniechęcać do inwestowania przez sektor OZE za granicą. Wiele wskazuje jednak na to, ze będzie wręcz przeciwnie – popyt a technologie OZE będzie rósł w całej Europie (i nie tylko), a firmy z tej branży już zaczęły przecierać zagraniczne szlaki – dziś przede wszystkim za sprawą krajowych zapóźnieni i barier regulacyjnych, a w przyszłości ze względu na rozrost skali działalności i zyskanie nowych kompetencji.

Już dziś polskie firmy posiadają potencjał i doświadczenie w zakresie produkcji dla lądowej energetyki wiatrowej – w szczególności wież onshore. Baltic Operator (dawniej GSG Towers) dysponuje linią do produkcji wież dla elektrowni wiatrowych. W 2011 r. zapoczątkowano budowę dodatkowego ciągu produkcyjnego, który docelowo zwiększył wydajność fabryki. Dzięki rozbudowie, fabryka wież pracująca na terenie stoczni jest liczącym się producentem w Europie. Niewykluczone, że wraz z rozwojem tej branży w Polsce i związanym z tym większymi zamówieniami zdecyduje się na inwestycje zagraniczne.

Kuszące wiatraki

Morska energetyka wiatrowa kusi zresztą nie tylko w kraju. Polskie firmy, które przymierzają się do budowy farm na Bałtyku, zamierzają to robić nie tylko w polskiej strefie brzegowej. PKN Orlen i Polenergia na poważnie myślą o litewskich aukcjach na morską energetykę wiatrową, które maja się odbyć pod koniec przyszłego roku. Także Polenergia poinformowała pod koniec ubiegłego roku, że uzgodniła warunki brzegowe joint venture z Modus Energy, spółką litewskiego koncernu Modus Group, który działa w Polsce pod marką Green Genius.

Także branża fotowoltaiczna nie pozostaje w tyle i zaczyna powoli wychodzić na międzynarodowe rynki. Polska firma R.Power rozwija projekty fotowoltaiczne w kilku europejskich państwach takich jak Portugalia, Hiszpania, Niemcy, Rumunia czy Włochy, gdzie polska firma ostatnio zabezpieczyła rządowe kontrakty na sprzedaż energii z elektrowni fotowoltaicznych o łącznej mocy 21 MWp.

Innowacje z potencjałem

ML System -producent rozwiązań z obszaru fotowoltaiki zintegrowanej z budynkami zaprojektował w swoim laboratorium i zbudował prototyp elektrolizera wysokociśnieniowego do wytwarzania wodoru o czystości na poziomie 99 proc. Urządzenie pracuje przy niskim napięciu, dzięki czemu da się je zintegrować z instalacjami PV. Ponadto modułowe rozwiązanie ułatwia – jak zapewnia ML System – dopasowanie ilości produkowanego wodoru do zapotrzebowania. Biorąc pod uwagę, że podstawowym problemem rozwoju OZE jako niestabilnego źródła są magazyny energii rozwiązanie nad którym pracuje firma wydaje się kuszące.

To nie jedyna innowacyjna technologia tej firmy, która ma szanse na zaistnienie na rynkach międzynarodowych. Pod koniec ubiegłego roku firma uruchomiła pierwszą na świecie linię produkcyjną przeziernych szyb z powłoką kwantową generujących energię elektryczną – Qunatum Glass (QGlass). Jak podaje producent, QGlass stanowi aktywny element generujący darmową energię ze słońca przy zachowaniu wyglądu szyby nieróżniącego się od szyb standardowych. Firma zastąpiła niewidoczną powłokę z tlenków metali powłoką z kropek kwantowych. Q Glass ma przepuszczać promieniowanie świetlne w długości widzialnej, a podczerwień i niekorzystne promieniowanie UV zamieniać na energię elektryczną.

Czysty transport

Polskie firmy maja również spory potencjał jeśli chodzi o bezemisyjny transport. Polska stała się największym w Europie eksporterem autobusów elektrycznych - także za sprawą zagranicznych inwestcyji, bo swoje fabryki mają tu m.in Man i Volvo, chociaż trzeb podkreślić, że szlaki przecierał Solaris, firma o polskim rodowodzie.

po autobusach elektrycznych polskie firmy dokonują kolejnego kroku jeśli chodzi o elektromobilność. W ostatnich dniach zaprezentowany został NesoBus – zeroemisyjny miejski autobus wodorowy o zasięgu około 450 km, który będą produkować Grupa Polsat Plus i koncern energetyczny ZE PAK.

Także za sprawą zagranicznych inwestycji Polska jest największym w Europie i 5. co do wielkości globalnym dostawcą litowo-jonowych akumulatorów samochodowych lub ich komponentów. W 2021 r. zagraniczna sprzedaż takich baterii przekraczała 2 proc. całego polskiego eksportu.

Zdecydują konsumenci

Widać zatem, że polska zielona gospodarka się rozwija i wkrótce - wraz z rozwojem branży OZE w kraju - może być gotowa do zagranicznej ekspansji. To o tyle istotne, że zawrócenie z tej drogi mogłoby postawić nasz kraj na marginesie globalnych łańcuchów dostaw. i to nawet nie za sprawą rządowych czy międzynarodowych regulacji, a postaw konsumentów.

- Duża część aktywów, która jest obecnie w zarządzaniu instytucji finansowych, przechodzi stopniowo w ręce pokolenia millenialsów, którzy są świadomi globalnego ocieplania oraz potrzeby masowej reakcji na zmiany klimatu. Dla wielu konsumentów lokalne pochodzenie, ekologiczne pakowanie czy zmniejszanie śladu węglowego staje się kluczowym czynnikiem wyboru produktu - podkreśla Ewa Małyszko, prezes PFR TFI.

- Jak wynika z badań PwC, blisko 30 proc. inwestorów jest też skłonnych obniżyć swoją wycenę lub wycofać się z inwestycji, jeżeli ryzyka związane z ESG są zbyt wysokie. Firmy, które nie spełniają kryteriów ESG, muszą się liczyć z utrudnionym i droższym dostępem do kapitału. Duża część banków również w Polsce już teraz uwzględnia ryzyka klimatyczne i środowiskowe w procesach kredytowych i inwestycyjnych - dodaje.

Nie wypaść z głównego nurtu

Dlatego ważne jest by nie wypaść z tego globalnego trendu, bądź jako odbiorca zagranicznych inwestycji - co nie tylko wzmacnia gospodarkę, ale pomaga nabrać nowych kompetencji, a tam gdzie to kompetencje są już wystarczające decydować się na wyjście za granicę (co zapewne wkrótce nastąpi).

- Bezpośrednie inwestycje zagraniczne są wymieniane jako jeden z kluczowych czynników służących osiągnięciu Celów Zrównoważonego Rozwoju. Są też wymieniane jako główny sposób finansowania Agendy 2030 na rzecz zrównoważonego rozwoju. Rola bezpośrednich inwestycji zagranicznych wynika stąd, iż generują najwięcej międzynarodowych przepływów kapitału do krajów rozwijających się, a także sprzyjają rozwojowi inwestycji prywatnych - podkreśla prezes PFR TFI.

- Jak wskazuje OECD, bezpośrednie inwestycje zagraniczne mogą pobudzać wzrost i innowacje, tworzyć wysokiej jakości miejsca pracy i rozwijać kapitał ludzki, w tym dla kobiet, oraz podnosić standardy życia i zrównoważenie środowiskowe. Łącząc firmy krajowe z przedsiębiorstwami międzynarodowymi, umożliwiają firmom krajowym dostęp do rynków międzynarodowych i integrację w globalnych łańcuchach wartości - podsumowuje.

