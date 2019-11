Rewolucyjne zmiany w sądach. Ale nie demonizujmy ich

Obowiązujące od 7 listopada przepisy Kodeksu Postępowania Cywilnego nakładają na uczestników postępowania nowe obowiązki, które istotnie zmieniają dotychczasowy model dochodzenia do rozstrzygnięcia sporu. Obecnie sąd już w trakcie postępowania przygotowawczego w uzgodnieniu ze stronami opracowuje plan rozprawy, strony zaś muszą wyłożyć wszystkie swoje argumenty - dokumenty i dowody, dotyczące sporu. Nowe przepisy zobowiązują strony do aktywnego uczestnictwa w rozprawach, a sędziów do dążenia do polubownego załatwienia sporu.

Według Pawła Mroczkowskiego obowiązek wyłożenia się stron ze wszystkich argumentów już na posiedzeniu przygotowawczym sprawi, że taktyka obstrukcyjna stanie się znacznie trudniejsza niż obecnie.

Do sądów powinny trafiać tylko takie spory, których w żaden rozsądny sposób nie da się załagodzić, czy to ze względu na postawę stron, czy to ze względu na nadzwyczajne komplikacje – uważa Paweł Mroczkowski.

Zdaniem przedstawiciela Ministerstwa Sprawiedliwości nowe przepisy nie powinny być odczytywane jako uprawnienie dla sędziego do jednoznacznych zapowiedzi w rodzaju „ja to powództwo oddalę”.