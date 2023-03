Rezerwa w segmencie obrotu zmniejszy skonsolidowany zysk netto Enei w '22 o ok. 298 mln zł

Zawiązanie rezerwy w segmencie obrotu zmniejszy skonsolidowany zysk netto Enei w 2022 roku o ok. 298 mln zł, a wynik EBITDA o ok. 368 mln zł.- poinformowała spółka w komunikacie.

Spółka podała, że złożyła wniosek do Prezesa URE o zmianę wysokości Taryfy zatwierdzonej 17 grudnia 2022 roku i oczekuje na podjęcie decyzji w tej sprawie. Spółka dokonała też oceny wpływu wysokości zatwierdzonej Taryfy na swoją działalność w związku z aktualną sytuacją na rynku energii elektrycznej i ocenia, że Taryfa nie pokrywa w pełni szacowanych przez Spółkę kosztów zakupu energii elektrycznej i zidentyfikowała konieczność zawiązania rezerwy w segmencie obrotu w wysokości ok. 368 mln zł.

"Powyższe zdarzenie wpłynie na jednostkowe sprawozdanie finansowe ENEA oraz na skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ENEA poprzez zmniejszenie wyniku EBITDA o ok. 368 mln zł, zysku przed opodatkowaniem o ok. 368 mln zł i zysku netto okresu sprawozdawczego o ok. 298 mln zł" - napisano w komunikacie.

Spółka zastrzegła, że dane mają charakter szacunkowy i mogą ulec zmianie, a ostateczna ich wielkość zostanie zaprezentowana w raportach okresowych Spółki i Grupy Kapitałowej ENEA za 2022 rok.

Ponadto spółka podała, że w wyniku przeprowadzonych testów na utratę wartości aktywów zidentyfikowała konieczność dokonania odwrócenia odpisu aktualizującego wartość udziałów w ENEA Wytwarzanie sp. z o.o. w wysokości ok. 1.020 mln zł w jednostkowym sprawozdaniu finansowym Enea za 2022 rok.

"Powyższe zdarzenie wpłynie na jednostkowe sprawozdanie finansowe ENEA S.A. poprzez zwiększenie zysku przed opodatkowaniem i zysku netto okresu sprawozdawczego spółki o ok. 1.020 mln zł.

Powyższe zdarzenie nie wpłynie na skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ENEA"- napisano w komunikacie.

Spółka dodała,że powyższe zdarzenie ma charakter niegotówkowy i nie ma wpływu zarówno na skonsolidowany, jak i jednostkowy wynik EBITDA za okres sprawozdawczy.

"Wszystkie powyższe zdarzenia wpłyną na jednostkowe sprawozdanie finansowe ENEA S.A. poprzez zwiększenie zysku przed opodatkowaniem o ok. 652 mln zł i zysku netto okresu sprawozdawczego o ok. 722 mln zł oraz zmniejszenie wyniku EBITDA o ok. 368 mln zł, a także na skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ENEA poprzez zmniejszenie zysku przed opodatkowaniem o ok. 368 mln zł i zysku netto okresu sprawozdawczego o ok. 298 mln zł oraz zmniejszenie wyniku EBITDA o ok. 368 mln zł"- napisano w komunikacie.

