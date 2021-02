Rezerwy frankowe pogrążyły wyniki Banku Millennium

Bank Millennium jak pierwszy podał wyniki za IV kwartał 2020 roku. Strata sięgnęła niemal 110 mln zł. Głównym powodem były rezerwy na przegrywane w sądach sprawy z frankowiczami. W ostatnich trzech miesiącach roku kosztowało to bank 380 mln zł.

Rezerwy na przegrywane w sądach sprawy z frankowiczami istotnie zepsuły wyniki Banku Millennium.

Na ryzyko prawne związane z portfelem walutowych kredytów hipotecznych bank zawiązał 677 mln zł rezerw.

Rezerwy obciążą też inne banki zaangażowane w kredyty frankowe. Do końca III kwartału 2020 roku utworzyły one około 3,2 mln zł rezerw.

Analizy propozycji KNF

Według prezesa banku Joao Bras Jorge jest jeszcze za wcześnie, by oszacować wpływ propozycji dotyczącej ewentualnego podpisywania ugód z frankowiczami w ramach procedury opracowanej przez KNF.



- Za wcześnie jest, żeby ocenić wpływ tej propozycji, analizujemy jej konsekwencje prawne. Pracujemy, staramy się to oszacować, staramy się prowadzić nasze wewnętrzne procesy zrozumienia, jakie są zapewnienia prawne, jakie są potrzeby i efekty, jeśli chodzi o nasz bank w tym procesie. Myślę, że dzisiaj jest to wspólna wizja. Będzie to analizowane na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy. Będzie to proces bardziej formalny i pierwsze efekty zaczną się w II kwartale tego roku – wyjaśnia prezes Millennium.

Czytaj też: Frankowicze przestali czekać na polityków i nakręcają spiralę pozwów przeciw bankom



Jego zdaniem szczególnie istotne jest to, by mieć dostosowanie nie tylko po stronie banku, ale i interesariuszy - władz w Polsce. – Istotne jest, aby osiągnąć rozwiązanie i uzyskać pozytywną reakcję ze strony NBP, UOKiK-u, Ministerstwa Finansów, ze strony sądów - wszystkich interesariuszy, którzy są potrzebni do społecznie akceptowalnego rozwiązania – zaznacza Joao Bras Jorge. - Jesteśmy otwarci na znalezienie społecznie skutecznego rozwiązania – dodaje.



Z informacji Banku Millennium wynika, że w ciągu 2020 roku liczba aktywnych umów dotyczących walutowych kredytów hipotecznych spadła o blisko 6 proc. do 57,8 tys. (bez dawnego Euro Banku). Spłata w całości lub dobrowolne przewalutowania stanowiły 80 proc. tej zmiany. Poprawie struktury walutowej portfela kredytów hipotecznych sprzyjał znaczący wzrost sprzedaży kredytów złotowych.

677 mln zł rezerw