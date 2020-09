Rezerwy materiałowe i produkcyjne uśmierzają kryzysowe ryzyka

- Opinia publiczna mogła sobie przypomnieć o Agencji Rezerw Materiałowych przy okazji pandemii koronawirusa - zaznacza w rozmowie z portalem WNP.PL Michał Kuczmierowski, prezes Agencji Rezerw Materiałowych (ARM). - Wprowadzamy w Agencji wiele zmian, by zwiększyć efektywność. Po to, by w czasie pandemii koronawirusa, która nadal trwa, sprawnie działać w kwestii magazynowania czy logistyki.