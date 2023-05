Rezerwy na kredyty frankowe w Polsce obniżają wynik finansowy właściciela mBanku

Niemiecki Commerzbank opublikował wyniki finansowe za pierwszy kwartał 2023 roku. Przychody spadły o 4,5 proc. do 2,67 miliarda euro. Zysk netto wzrósł do 580 milionów euro i byłby wyższy, gdyby nie obciążenia z tytułu rezerw utworzonych przez mBank na koszty kredytów frankowych.

Commerzbank opublikował wyniki finansowe za pierwszy kwartał 2023 roku. Są one znacząco lepsze, niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. Zysk netto wzrósł aż o 95 procent do 580 milionów euro, a wynik operacyjny o około 60 procent do 875 milionów euro. Jedynie przychody netto były na minimalnie niższym poziomie i wyniosły 2,67 miliarda euro.

Duży wpływ na dochody oraz zysk netto miały dwa czynniki. Jednym z nich była zmiana zasad funkcjonowania systemu TLTRO (Targeted Longer-Term Refinancing Operations) czyli ukierunkowanego na dłuższy okres refinansowania kredytów. W ramach programów EBC (Europejskiego Banku Centralnego) mających na celu wsparcie inwestycji i konsumpcji w krajach strefy euro, banki komercyjne mogą pożyczać pieniądze według niższych stawek oprocentowania.

Niemiecki właściciel polskiego banku ma wyniki obciążone odpisami na kredyty frankowe

Wraz ze wzrostem stóp procentowych koszt pieniądza zdecydowanie w okresie ostatnich kwartałów wzrósł i stąd mniejsze zyski z niżej oprocentowanych, udzielonych wcześniej na preferencyjnych warunkach kredytów.

Drugą sprawą, która została zasygnalizowana w komunikacie, to konieczność utworzenia przez polski mBank dodatkowych rezerw na koszty ryzyka prawnego związanego z kredytami hipotecznymi we frankach szwajcarskich.

Gdyby nie pozycje nadzwyczajne i polscy frankowicze, Commerzbank miałby wyższe przychody w pierwszym kwartale

- Po uwzględnieniu pozycji nadzwyczajnych i rezerw utworzonych w Polsce, przychody banku nieznacznie byłyby wyższe w pierwszym kwartale. Jednak podtrzymane zostają założone plany strategiczne, które mają doprowadzić do sytuacji, że ten rok będzie dużo lepszy od 2022 roku - czytamy w komunikacie giełdowym.

W 2022 roku Grupa mBanku miała przychody na poziomie 7,8 miliarda złotych i stratę 703 milionów złotych. Strata wynikała wyłącznie z konieczności utworzenia wysokich rezerw, przekraczających 3,1 miliarda złotych, na koszty ryzyka prawnego związanego z kredytami we frankach szwajcarskich.

Głównym akcjonariuszem mBanku jest niemiecki Commerzbank AG, który dysponuje pakietem 69,17 procent akcji.

mBank notowany jest na GPW w Warszawie od października 1992 roku.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl