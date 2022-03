Rezerwy przygniotły wyniki BNP Paribas

BNP Paribas zakończył 2021 rok zyskiem netto w wysokości 176 mln zł wobec 733 mln zł rok wcześniej. Tak duży spadek zysku to efekt rezerw zawiązanych na poczet sporów z posiadaczami kredytów frankowych, które przekroczyły miliard złotych. Bank pracuje nad nową strategią, którą ogłosi najprawdopodobniej w marcu.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl

Możliwy scenariusz stagflacyjny

Wkrótce nowa strategia

Zarząd BNP Paribas nie ukrywał, ze czeka nas trudny, obarczony wielką niepewnością rok. - Dziś trudno jest przedstawić wymierny scenariusz i wymierną prognozę głównych agregatów, gdyż wojna na Ukrainie trwa; nie znamy politycznego rozwiązania i jak będzie wyglądała sytuacja za kilka tygodni czy kilka miesięcy. Natomiast na pewno jesteśmy w stanie określić pewne trendy – mówił Michał Dybuła, główny ekonomista banku.- Polska, podobnie jak większość krajów europejskich, znajdzie się w bardziej stagflacyjnym otoczeniu. Wzrost gospodarczy będzie niższy niż wcześniej zakładaliśmy za sprawą niższego wzrostu eksportu, najprawdopodobniej słabszych inwestycji sektora prywatnego zarówno gospodarstw domowych jak również firm, a wyższa inflacja będzie powodowała większą erozję naszych dochodów do dyspozycji - stwierdził.Jego zdaniem NBP stoi obecnie przed wyzwaniem stagflacji – co oznacza, że będzie musiał wybierać, między zwalczaniem inflacji, a podtrzymaniem, czy wręcz pobudzeniem wzrostu gospodarczego. Jego zdaniem – przynajmniej w krótszej perspektywie – postawi na to pierwsze. - Prawdopodobnie przez pewnie czas zostanie utrzymany cykl zacieśniania w polityce pieniężnej oraz nastąpią działania w zakresie stabilizowania kursu złotego - komentował Dybuła .Przemek Gdański przypomniał, że 2021 rok był ostatnim rokiem obowiązywania strategii „fast forward”. Obejmowała ona m.in. koncentrację na kliencie oraz transformację cyfrową produktów, usług i procesów, mające na celu przyśpieszenie rozwoju i zwiększenie rentowności. Nową, mamy poznać już wkrótce.- Rada nadzorcza BNP Paribas Bank Polska będzie omawiać nową strategię banku na posiedzeniu 21 marca i jeśli zaakceptuje ten dokument, może on zostać opublikowany niezwłocznie – powiedział prezes BNP Paribas Przemek Gdański podczas wideokonferencji.W listopadzie BNP Paribas Bank Polska zapowiadał przedstawienie strategii na lata 2022-2025 w I kw. 2022 r. Jak wówczas informowano, priorytety BNP Paribas BP w perspektywie 2022 roku to m.in. wzmocnienie pozycji bankowego lidera w obszarze ESG, optymalizacja procesów w celu zwiększenia efektywności i konkurencyjności, a także odpowiedzialny rozwój biznesu przy odpowiednim profilu ryzyka.