Rezygnacja nestora polskiej bankowości

Zarząd BNP Paribas Bank Polska poinformował, że w środę otrzymał rezygnację Józefa Wancera z pełnienia funkcji członka rady nadzorczej i przewodniczącego rady nadzorczej banku ze skutkiem na dzień 30 czerwca 2021 r. Powodem rezygnacji jest „zamiar ograniczenia aktywności zawodowej”.

Od 2010 r. do 2013 r. pracował jako doradca zarządu Deloitte w Polsce oraz od 2011 r. do 2013 r. zasiadał w radzie nadzorczej Alior Banku.



Od września 2013 r. związany z Bankiem BGŻ, gdzie pełnił funkcję prezesa zarządu. Od 30 kwietnia 2015 r. do 31 sierpnia 2015 r. był prezesem Banku BGŻ BNP Paribas. Obecnie – do 30 czerwca - pełni funkcję przewodniczącego rady nadzorczej BNP Paribas Bank Polska.



- Zarząd i rada nadzorcza banku pragną wyrazić podziękowanie dla Pana Józefa Wancera za wkład wniesiony w transformację i rozwój BNP Paribas Bank Polska oraz umocnienie jego pozycji rynkowej. Jednocześnie zarząd informuje, iż Pan Józef Wancer nadal będzie współpracował z Bankiem w roli doradczej i mentoringowej – czytamy w komunikacie.



Wybór nowego przewodniczącego rady nadzorczej banku zostanie dokonany na posiedzeniu dnia 17 czerwca.

