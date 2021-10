RF: KIM Finance nie może pobierać opłat przekraczających ustawowy limit

Sąd na wniosek Rzecznika Finansowego w ramach zabezpieczenia roszczenia zakazał spółce KIM Finance pobierania opłat i prowizji w wysokości przekraczającej ustawowy limit od pożyczek udzielanych w ramach refinansowania – poinformował RF we wtorkowym komunikacie.

KIM Finance Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie nie może pobierać opłat i prowizji od konsumentów związanych z refinansowaniem pożyczek w wysokości przekraczającej limit ustalony w ustawie o kredycie konsumenckim, z uwzględnieniem limitów określonych w art. 36b oraz 36c ustawy. To efekt decyzji Sądu Rejonowego Warszawa-Śródmieście wydanej na wniosek Rzecznika Finansowego w sprawie o sygn. akt I Co 1692/21" - poinformowało biuro Rzecznika Finansowego we wtorkowym komunikacie.

Jak przypomniano w informacji, Rzecznik Finansowy 4 sierpnia 2021 zwrócił się bezpośrednio do Spółki KIM Finance z żądaniem zaniechania naruszeń. Powodem żądania było, że spółka ta uczestniczyła w procesie "rolowania" kredytu z wykorzystaniem sieci powiązanych ze sobą spółek. W efekcie klienci byli obciążani kosztami w wysokości przekraczającej ustawowe limity, co Rzecznik Finansowy uznał za naganną i wysoce szkodliwą dla konsumentów praktykę.

Biuro RF stwierdziło, że względu na brak reakcji spółki, Rzecznik 20 września tego roku zwrócił się do Sądu Rejonowego Warszawa-Śródmieście w Warszawie o udzielenie zabezpieczenia roszczenia w przedmiocie zaniechania nieuczciwej praktyki rynkowej przeciwko KIM Finance Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

"W praktyce decyzja sądu oznacza, że spółka nie może w nowych umowach, które mają na celu +refinansowanie+ pożyczek zawierać postanowień dotyczących kosztów w wysokości przekraczającej ustawowe limity, zaś w aktualnie realizowanych umowach nie może pobierać kosztów i opłat w wysokości określonej w umowie" - stwierdzono w komunikacie

W informacji prasowej Rzecznik Finansowy przypominał, że "rolowanie" kredytu polega na udzieleniu konsumentowi kolejnego kredytu, w którym cała kwota przeznaczona jest na spłatę zobowiązania udzielonego przez innego kredytodawcę. W takich przypadkach, "nowy" kredytodawca dokonuje spłaty kapitału oraz nałożonych na konsumenta kosztów. Problem polega na tym, że "nowa" umowa obciążona jest kolejnymi kosztami, najczęściej nazywanymi opłatami za "refinansowanie" lub "przedłużenie umowy".

"Finalnie okazuje się, że z początkowo względnie niskiej kwoty pożyczki konsument zobowiązany jest do zwrotu kwoty nawet kilkanaście razy większej. A to - zdaniem Rzecznika Finansowego - stanowi obejście przepisów art. 36a oraz 36c ustawy o kredycie konsumenckim w zakresie maksymalnych limitów pozaodsetkowych kosztów kredytu. Takie zachowanie, niektórych kredytodawców może również wprowadzać w błąd i prowadzić do zniekształcenia zachowania rynkowego przeciętnego konsumenta" - napisano w komunikacie.

Takie działanie - jak wynika z komunikatu RF - grozi konsumentowi narastaniem zadłużenie.

"W ten sposób konsument popada w spiralę zadłużenia, gdzie kwota do zapłaty cały czas rośnie a klient zobowiązany jest do zapłaty dodatkowych opłat i dalszych odsetek, bowiem kolejno zawierane umowy są cały czas ponownie refinansowane" - powiedział cytowany w komunikacie Rzecznik Finansowy Mariusz Golecki.

W informacji prasowej podano także, że w wyniku kwerendy prowadzonych spraw, Rzecznik Finansowy ustalił, że spółka KIM Finance udzielała kredytów, w których pośrednikiem kredytowym było Creamfinance Poland Sp. z o.o., zaś same kredyty udzielane były za pośrednictwem platform internetowych "Lendon.pl" oraz "Extraportfel.pl". Co istotne, kredyty konsumenckie udzielane były na refinansowanie pożyczek zawartych za pośrednictwem tych platform przez innych kredytodawców będących również spółkami zależnymi od pośrednika kredytowego - Creamfinance Poland Sp. z o.o.

