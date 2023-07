RF: kredytobiorcy Getin Noble Bank mogą zgłosić wierzytelności w związku z nieważnością umowy w CHF

Kredytobiorcy Getin Noble Bank mogą zgłosić wierzytelności wynikające z zapłaty środków w związku z nieważnością umów kredytowych waloryzowanych w szwajcarskich frankach - poinformował w piątek Rzecznik Finansowy (RF) po tym, jak w czwartek ogłoszono upadłości Getin Noble Banku.

W czwartek Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy wydał postanowienie o ogłoszeniu upadłość Getin Noble Banku.

"Zgłoszeniu w postępowaniu upadłościowym podlegają wierzytelności, które mają wartość majątkową, istnieją w chwili ogłoszenia upadłości oraz podlegają zaspokojeniu z majątku objętego masą upadłości. Zgłoszeniu podlegają zarówno wierzytelności pieniężne jak i niepieniężne. Kredytobiorca Getin Noble Bank może zgłosić wierzytelność wynikającą z zapłaty przez niego środków w związku z nieważnością umowy kredytowej waloryzowanej w CHF" - poinformowano komunikacie.

Jak wyjaśniono, wierzyciel Getin Noble Bank, który chce uczestniczyć w postępowaniu upadłościowym, powinien w terminie oznaczonym w postanowieniu o ogłoszeniu upadłości (30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości, czyli najpóźniej do 19 sierpnia 2023 r.) zgłosić przysługującą mu wierzytelność za pośrednictwem systemu teleinformatycznego obsługującego postępowanie sądowe.

Dodano, że wierzyciel ma obowiązek zgłoszenia wierzytelności w postępowaniu upadłościowym elektronicznie poprzez Krajowy Rejestr Zadłużonych.

Bankowy Fundusz Gwarancyjny 28 kwietnia złożył do sądu wniosek o ogłoszenie upadłości Getin Noble Banku.

30 września 2022 r. Bankowy Fundusz Gwarancyjny rozpoczął przymusową restrukturyzację Getin Noble Banku. Cała działalność GNB została przeniesiona do Banku BFG, którego właścicielem jest BFG oraz System Ochrony Banków Komercyjnych, utworzony przez osiem największych banków. Wyjątkiem są kredyty hipoteczne denominowane lub indeksowane do walut obcych (w tym do franka szwajcarskiego), które zostały wyłączone z przeniesienia i pozostają w Getin Noble Banku.

