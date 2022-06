Richard Branson: Polsce należy się większa pomoc

Każda firma i każde państwo powinno jak najszybciej przerzucić się na energetykę odnawialną. Jedno z zadań stojących przed społeczeństwami, także w Polsce, jest ograniczenie zużycia energii w budynkach np. o 10-20 proc. wobec obecnych poziomów - oznajmił brytyjski miliarder Richard Branson, który właśnie gościł w Polsce.

Według Bransona, społeczeństwa zachodu muszą zaakceptować niedogodności związane z wojną, np. wzrost cen paliw i inflację, zaś celem nadrzędnym jest powstrzymanie działań militarnych Rosji.

Brytyjski miliarder twierdzi, że Polska powinna otrzymać większe wsparcie finansowe od Unii Europejskiej na pomoc obywatelom Ukrainy.

Jego zdaniem rosnące z powodu rosyjskiej agresji ceny surowców energetycznych, które podbijają inflację na świecie, powodują, że musimy szybciej odchodzić od paliw kopalnych.

Brytyjski miliarder Richard Branson wizytował Polskę na zaproszenie organizatorów międzynarodowego forum The World for Ukraine Summit 2022, które odbędzie się w październiku, a którego celem jest wsparcie naszego wschodniego sąsiada. Twórca Virgin Group zapowiedział, że przybył też do Polski, aby poznać sytuację związaną z napływem uchodźców z Ukrainy.

Richard Branson spotkał się w Rzeszowie z liderami organizacji pozarządowych oraz przedsiębiorcami, w tym m.in. z Polską Akcją Humanitarną, przedstawicielami Global Empowerment Mission i organizacji UNICEF Polska, Polską Radą Biznesu oraz firmami Corporate Connetions, Fibrain, Euvic, Trias, Lancerto.

Musimy zaakceptować sankcje oraz ich skutki

Według Bransona społeczeństwa zachodu muszą zaakceptować niedogodności związane z wojną, np. wzrost cen paliw i inflację, zaś celem nadrzędnym jest powstrzymanie działań militarnych Rosji.

- Wydaje się, że tak długo, jak Putin jest u władzy, wojna prawdopodobnie będzie trwała. Potrwa, dopóki kraje zachodnie, w tym Stany Zjednoczone, nie wypchną Rosjan z terytoriów, które odebrali Ukrainie. Jestem optymistą widząc istotnie zwiększone dostawy broni Ukraińcom przez kraje Europy i Stany Zjednoczone. Oczywiście Polska odgrywa tu istotną rolę - ocenił przedsiębiorca i filantrop w rozmowie z Business Insider Polska.

- Liderzy biznesu powinni wykorzystać swoje wpływy do tego, aby Ukraina i Polska pozostały ważnym tematem na arenie międzynarodowej i aby żaden z rządów państw zachodnich nie zaczął się wahać w swoim stanowisku względem Rosji - dodał.

Zwrócił uwagę, że sankcje mogą być bolesne dla ludzi żyjących w Europie czy Ameryce. Ceny paliw są dwukrotnie wyższe, więc np. linie lotnicze ponoszą z tego powodu dużo większe koszty, w tym Virgin Atlantic Airways kontrolowane przez grupę Richarda Bransona.

- Ale musimy zaakceptować bolączki związane ze wzrostami cen, aby upewnić się, że Rosja i żadne inne państwo nie porwie się już nigdy więcej na taką wojnę - stwierdził.

Polska zasługuje na pomoc

Brytyjski miliarder uważa, że Polska powinna otrzymać większe wsparcie finansowe od Unii Europejskiej na pomoc obywatelom Ukrainy. Mogą bowiem nadejść trudne czasy w związku z większym napływem uchodźców z tego państwa.

- Polska musi być bardziej skłonna przyjmować pomoc od Unii Europejskiej, finansową pomoc dla organizacji pozarządowych i nie może być zbyt dumna, aby jej nie przyjmować. Właśnie spotkałem się z czołowymi przedsiębiorcami i organizacjami pozarządowymi, którzy chwalili Polaków za pomoc udzielaną obywatelom Ukrainy, za hojność, jaką okazali swoim sąsiadom ze Wschodu. Także polski rząd zachowywał się bardzo dobrze. Jednak nie można być zbyt dumnym, aby odrzucić finansową pomoc - stwierdził Branson.

- Nadchodzą trudne czasy, liczba uchodźców napływających z Ukrainy może się zwiększyć i Polska musi być na to przygotowana. Z pomocą finansową od Unii Europejskiej powinno się to udać - zaznaczył.

Czytaj: Rząd szykuje nowe wsparcie dla wytwórców OZE

Szansa w energii odnawialnej

Jak podkreślił, rosnące z powodu rosyjskiej agresji ceny surowców energetycznych, które podbijają inflację na świecie, powodują, że musimy szybciej odchodzić od paliw kopalnych.

- Jedną z lekcji, jaką wynieśliśmy z tej wojny, jest to, że niezwykle ważne są odnawialne źródła energii. Każda firma i każde państwo powinno jak najszybciej przerzucić się na energetykę odnawialną. Jedno z zadań stojących przed społeczeństwami, także w Polsce, jest ograniczenie zużycia energii w budynkach np. o 10-20 proc. wobec obecnych poziomów. Często można znaleźć sposoby na takie oszczędności bez istotnych niewygód, a to w skali całych krajów może mieć duże znaczenie: przyniosłoby korzyści dla finansów i środowiska – wypowiadał się cytowany przez Business Insider Polska Richard Branson.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl