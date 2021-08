RN lotniska w Modlinie ogłosiła postępowanie kwalifikacyjne na członków zarządu spółki

Rada nadzorcza spółki Mazowiecki Port Lotniczy Warszawa-Modlin ogłosiła w czwartek postępowanie kwalifikacyjne na prezesa i trzech wiceprezesów spółki. Chętni zgłoszenia mogą składać do 27 sierpnia br.

Jak poinformowało na swojej stronie internetowej lotnisko w Modlinie, rada nadzorcza wszczęła postępowanie na prezesa spółki oraz trzech wiceprezesów: ds. sprzedaży i marketingu; ds. operacyjnych, a także ds. korporacyjnych.

Kandydaci przystępujący do postępowania kwalifikacyjnego powinni posiadać m.in.: wykształcenie wyższe; co najmniej pięcioletni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę; co najmniej trzyletnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek; posiadać wiedzę o działalności spółki oraz o sektorze, w którym ona działa.

Chętni swoje zgłoszenia mogą składać do 27 sierpnia br. Zostaną one otwarte 30 sierpnia. Rozmowy kwalifikacyjne zaplanowano na 2 i 3 września 2021 r.

Jak wskazano w ogłoszeniu rady nadzorczej, przedmiotem rozmowy kwalifikacyjnej będzie w szczególności ocena: wiedzy o zakresie działalności spółki oraz o sektorze, w którym ona działa; znajomości zagadnień związanych z zarzadzaniem i kierowaniem zespołami pracowników; znajomości zasad funkcjonowania spółek handlowych, ze szczególnym uwzględnieniem spółek publicznych; a także wiedza, kwalifikacje i doświadczenie w dziedzinie właściwej ze względu na zakres spraw prowadzonych przez członka zarządu spółki wyłanianego w postępowaniu kwalifikacyjnym.

Rada nadzorcza spółki zastrzega sobie prawo zakończenia postępowania kwalifikacyjnego bez wyłonienia kandydata/kandydatów w każdym czasie bez podania przyczyny.

Mazowiecki Port Lotniczy Warszawa-Modlin ma czterech udziałowców, którymi są: Województwo Mazowieckie (36,17 proc. udziałów); Agencja Mienia Wojskowego (31,56 proc.), Przedsiębiorstwo Państwowe "Porty Lotnicze" (27,86 proc.) oraz Nowy Dwór Mazowiecki (4,41 proc. udziałów).

W czerwcu br. prezes Przedsiębiorstwa Państwowego "Porty Lotnicze" Stanisław Wojtera mówił na spotkaniu z dziennikarzami, że warunkiem istnienia lotniska w Modlinie jest zmiana modelu biznesowego, a także zmiana zarządu, który przeprowadzi głęboką restrukturyzację.

"W mojej ocenie, na podstawie rozmów z przedstawicielami Agencji Mienia Wojskowego, nasze spojrzenie na spółkę jest bardzo zbliżone, co sprawia, że można postawić tezę, że to większościowi udziałowcy mają takie samo spojrzenie na spółkę, a mniejszościowy ma inne. I to mniejszościowy w tej chwili blokuje szereg działań, które my ze swojej strony zaproponowaliśmy" - mówił wówczas dziennikarzom Wojtera.

Wyjaśnił wówczas, że jednym z tych działań to zmiana i zmniejszenie zarządu spółki do dwóch osób. "Nie ma portu w tym kraju - poza Modlinem - który miałby czteroosobowy zarząd, a jest to port z największymi bodaj problemami finansowymi" - wskazał wówczas.

Mazowiecki Port Lotniczy Warszawa-Modlin znajduje się 37 km od centrum Warszawy, w pobliżu drogi ekspresowej S7 i linii kolejowej Warszawa-Modlin. Modlin obsługuje regularne rejsy irlandzkiego Ryanaira.

