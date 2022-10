Robert Lewandowski na monecie, jak Jan Paweł II i Józef Piłsudski

Wizerunek żyjącej osoby na monecie czy znaczku pocztowym jest rzadkością. W przeszłości stało się tak w przypadku dwóch Polaków - Józefa Piłsudskiego i Jana Pawła II. Teraz do tego grona dołączył Robert Lewandowski.

Wizerunek kapitana piłkarskiej reprezentacji Polski postanowiła uwiecznić na serii monet o nazwie „Robert Lewandowski, Droga do marzeń” Mennica Gdańska.

Dotychczas na rynku pojawiła się pierwsza emisja z całej serii, o nazwie „Talent”.

Nawiązuje ona do początków kariery jednego z najlepszych piłkarzy na świecie.

Zasługi Roberta Lewandowski dla polskiego sportu są nie do przecenienia

Kolekcjonerzy i fani sportu wykupili cały nakład pierwszej serii srebrnych monet z wizerunkiem Roberta. W sprzedaży są jednak od niedawna złote. W planach jest wypuszczanie nowych monet co roku aż do 2028 roku.

– Dla miłośników numizmatyki fakt, że na monecie jest wizerunek wciąż żyjącej osoby to dodatkowa gratka. To bardzo rzadkie zjawisko. Zasługi Roberta dla polskiego sportu są jednak na tyle niepodważalne, że zdecydowaliśmy się na taki ruch – podkreśla Wioletta Kordońska z Mennicy Gdańskiej.

W numizmatyce rozróżnia się monety kolekcjonerskie oraz obiegowe, czyli takie którymi na co dzień płaci się w sklepach

Marszałek Józef Piłsudski pojawił się właśnie na tym drugim typie bilonu jeszcze w dwudziestoleciu międzywojennym. Jego oblicze spoglądało na Polaków z 2-, 5- oraz 10-złotówek. Dzisiaj są one oczywiście warte o wiele więcej, na portalach aukcyjnych osiągają wielokrotnie wyższe ceny.

Nie inaczej jest z monetami z wizerunkiem Jana Pawła II. Papież z kolei trafił w 2003 r. na kolekcjonerski bilon, kiedy wciąż siedział na tronie Piotrowym. Został w ten sposób uhonorowany w związku z rocznicą ćwierćwiecza pontyfikatu. Dzisiaj te monety są warte nawet o 60 proc. więcej niż w chwili zakupu.

Czy osoby, które zdecydują się na zakup monet z serii monet „Robert Lewandowski, Droga do marzeń” mogą również liczyć na profity? Jest to bardzo prawdopodobne, albowiem monety wydawane są w ściśle określonym nakładzie, co nierzadko sprawia, iż z czasem przez swoją trudną dostępność ich cena staje się znacznie wyższa od ceny zakupu.

Wysoka forma sportowa oraz rosnąca popularność Roberta Lewandowskiego również są nie bez znaczenia – o ile Józef Piłsudski był naszym lokalnym bohaterem, o tyle o „Lewym” jest głośno na całym świecie, a jego nazwisko i sportowe dokonania cenią fani futbolu od Chin aż po Argentynę.

Co będzie następne, na jakie jeszcze dowody uznania może liczyć Robert Lewandowski? Na Maderze, skąd pochodzi Cristiano Ronaldo, podróżnych na lotnisku wita pomnik Cristiano Ronaldo. Biorąc pod uwagę jednak jakość jego wykonania, to zdecydowanie lepiej, żeby wizerunek Roberta pozostał na gustownie wybitych monetach.

