Robert Tomanek przedstawicielem Andrzeja Dudy w KNF

Prezydent RP Andrzej Duda powołał w piątek prof. Roberta Tomanka jako swojego przedstawiciela w Komisji Nadzoru Finansowego.

Poprzedni przedstawiciel prezydenta w KNF Cezary Kochalski został w grudniu powołany w skład Rady Polityki Pieniężnej.

Jak podkreślił podczas uroczystości prezydent, na KNF spoczywa duża odpowiedzialność dot. funkcjonowania i bezpieczeństwa sektora bankowego, kapitałowego, ubezpieczeniowego i emerytalnego.

"Ta instytucja ma ogromne znaczenia dla bezpieczeństwa kapitałowego i finansowego gospodarki i samego państwa" - powiedział.

Zwracając się do prof. Roberta Tomanka, prezydent podkreślił, że nie ma żadnych wątpliwości, że ogromne doświadczenie profesora przyda się w pracach KNF. "Wierzę w to, że pańska obecność w tym gremium przysłuży się do tego, że będzie ono realizowało w bardzo dobry sposób swoje zadania" - dodał.

Prezydent powiedział, że prof. Tomanek ma za sobą doświadczenie zarówno teoretyka, jak i praktyka. Andrzej Duda wskazał, że nowy członek KNF piastował nie tylko stanowiska menedżerskie na Uniwersytecie, jako rektor, prorektor ds. organizacyjnych oraz dziekan, a także był członkiem rad nadzorczych.

Tomanek to polski ekonomista i nauczyciel akademicki, doktor habilitowany nauk ekonomicznych, rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach w kadencji 2016-2020 - czytamy na stronie UE.

"W 1987 roku ukończył ekonomikę transportu na Akademii Ekonomicznej w Katowicach. Na tej samej uczelni uzyskiwał kolejne stopnie naukowe w zakresie nauk ekonomicznych: w 1995 roku doktora na podstawie pracy pt. Strategia zmian organizacji systemu publicznej komunikacji lokalnej na przykładzie GOP, a w 2003 roku doktora habilitowanego w oparciu o dorobek naukowy i rozprawę zatytułowaną Konkurencyjność transportu miejskiego" - napisano.

Dodano, że w pracy naukowej zajął się zagadnieniami z zakresu ekonomiki i organizacji transportu, analizy i projektowania systemów transportowych, polityki transportowej.

Jak podano, Tomanek od 1992 do 1999 roku był zastępcą dyrektora w Komunikacyjnym Związku Komunalnym GOP, następnie do 2004 roku doradcą przewodniczącego zarządu tego związku. W latach 2011-2014 pełnił funkcję konsultanta samorządu wojewódzkiego ds. opracowania strategii rozwoju transportu w regionie. W latach 2014-2016 był wiceprzewodniczący rady nadzorczej Polskiego Radia Katowice.