Rok 2021 zamykamy z dobrą kondycją polskiej gospodarki

2021 rok zamykamy z dobrą kondycją polskiej gospodarki; nasz kraj znajduje się w czołówce państw UE najłagodniej przechodzących kryzys wywołany globalną pandemią - ocenia minister rozwoju i technologii Piotr Nowak. Dodał, że w resorcie będą kontynuowane działania na rzecz wzrostu gospodarczego.

Ministerstwo Rozwoju i Technologii przypomniało we wtorkowym komunikacie na jakich działaniach koncentrowały się prace resortu w 2021 roku. Wśród nich wymieniono m.in. ułatwienia w budowaniu domów oraz dostępie do kredytów mieszkaniowych, pomoc dla firm z Tarczy antykryzysowej, wzrost inwestycji i regulacje ułatwiające funkcjonowanie przedsiębiorców.



- 2021 rok zamykamy z dobrą kondycją polskiej gospodarki, a nasz kraj znajduje się w czołówce państw Unii Europejskiej, które najłagodniej przechodzą kryzys wywołany globalną pandemią koronawirusa - powiedział, cytowany w komunikacie, szef MRiT.



Jego zdaniem, jest to "wynik bezprecedensowej pomocy w wysokości ponad 230 mld zł na kontynuowanie działalności i ochronę miejsc pracy, jaką od początku pandemii państwo udzieliło firmom dotkniętym skutkami Covid-19".



- To także zasługa polskich przedsiębiorców i pracowników, którzy pomimo niesprzyjających okoliczności zdołali dostosować się do nowych realiów - wskazał.



Minister zapowiedział, że w MRiT będą kontynuowane działania "na rzecz wysokiego wzrostu gospodarczego i nadania gospodarce mocnego impulsu rozwojowego".



- Wsparcie polskich MŚP na polskim i zagranicznym rynku, proprzedsiębiorcze regulacje prawne, wzrost inwestycji zagranicznych, innowacyjności oraz cyfryzacja otoczenia biznesowego będą głównymi kierunkami działań ministerstwa w 2022 roku - podkreślił Nowak.

