Rok 2022 może być udany dla funduszy dłużnych

Zarządzający funduszami inwestycyjnymi Quercus zakładają, że 2022 rok może być udany dla funduszy dłużnych – wskazano w czasie spotkania online z Quercus TFI na temat Strategia 2022.

- Po słabszym bieżącym roku dla polskich obligacji skarbowych, zakładamy, że rok przyszły będzie udany. Oczekujemy znacznie lepszych wyników inwestycyjnych. Inflacja osiąga właśnie swoje maksimum. Widzimy przestrzeń do 1-2 podwyżek stóp procentowych w styczniu i lutym. W kolejnych miesiącach stopa inflacji zacznie powoli opadać - podkreśla Mariusz Zaród, zastępca dyrektora inwestycyjnego w Quercus TFI.

Zarządzający funduszami Quercus zwracają uwagę na następujące czynniki, które mogą mieć istotny wpływ na rynki finansowe w 2022 r.:



Zewnętrzne:



=/- Banki centralne rozpoczynają normalizację polityki pieniężnej. Pod szczególną presją mogą znaleźć się aktywa, w przypadku których wyceny nie są fundamentalnie uzasadnione,



=/- Globalna gospodarka zacznie zwalniać z wysokiego poziomu,



-/= Stopa inflacji osiągnie apogeum w I kw. 2022 roku, po czym stopniowo zacznie opadać,



= Nastroje inwestorów zneutralizowały się,



+ Zyski spółek powinny rosnąć, w USA o 9 proc.



Wewnętrzne:



- RPP podniesie stopy do 2,25-2,75 proc. w I kw. 2022 roku dynamika polskiego PKB zacznie obniżać się,



-/= Stopa inflacji osiągnie apogeum w I kw. 2022 roku, po czym stopniowo zacznie opadać,

Elementem nieprawności jest kwestia, czy dostaniemy środki unijne.



- Nowym czynnikiem ryzyka może okazać się sytuacja geopolityczna w naszym regionie,



= Złoty powinien pozostawać słaby,



+ Po słabym roku 2021, polskie obligacje skarbowe stają się coraz bardziej atrakcyjne,



= Wyceny większości polskich spółek są neutralne lub nadal dość niskie z długoterminowej perspektywy, relatywnie niższe niż na rynkach rozwiniętych,



+/- Środki z PPK systematycznie zasilają GPW; co dalej z OFE? OFE mają (za) dużo akcji,



=/- Wskaźniki nastrojów zneutralizowały się, ale historia cykli dostarcza negatywnych wskazówek.



- Rok 2021 był bardzo dobry dla rynków akcji, w tym naszej warszawskiej GPW. Nasz flagowy fundusz – Quercus Agresywny – osiągnął w br. stopę zwrotu na poziomie +40 proc. W przyszłym roku zakładamy większe wahania koniunktury na rynkach. W trakcie roku powinny pojawić się dobre momenty do kupna akcji - komentuje Sebastian Buczek, prezes i dyrektor inwestycyjny Quercus TFI.

