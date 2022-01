Rok marzeń w inwestycjach

Jeszcze nigdy tyle firm nie zdecydowało się na inwestycje w specjalnych strefach ekonomicznych i nie obiecało tak wysokich nakładów - pisze we wtorek "Puls Biznesu".

Jak stwierdza gazeta, "kilkunastu prezesów specjalnych stref ekonomicznych (SSE) mogło sobie kolejny raz pogratulować wyników za 2021 r.". "Łączny efekt działalności 14 SSE to 726 decyzji o wsparciu - rekord wszech czasów, bo w 2014 r., dotychczas najlepszym, było ich 438. Także pod względem nakładów ubiegły rok okazał się najlepszy w historii stref - firmy zadeklarowały niemal 37,3 mld zł wobec 25,1 mld zł w 2014 r. Pod względem miejsc pracy jest nieco gorzej - 17,1 tys. wobec 25,1 tys. w 2014 r., ale to nie dziwi, bo to m.in. efekt automatyzacji oraz wywołanej pandemią niepewności co do przyszłego poziomu zatrudnienia (przy deklaracji w strefie trzeba utrzymać poziom zatrudnienia przez pięć lat)" - czytamy. Dziennik informuje, że "kolejny rok z rzędu najlepsza okazała się Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna (KSSE)". "Wydaliśmy 102 decyzje o wsparciu, co jest rekordem w skali kraju" - mówi dr Janusz Michałek, prezes KSSE.

"PB" dodaje, że "rekordowy rok pod względem liczby decyzji miały także strefy: krakowska, pomorska, kamiennogórska, mielecka, starachowicka, słupska, kostrzyńsko-słubicka, łódzka i wałbrzyska".

Według gazety, "katowicka strefa ma też na koncie najwyższe deklaracje inwestycji - 5,3 mld zł". "5 mld zł ma kostrzyńsko-słubicka, 4,8 mld wałbrzyska, 4,6 mld zł łódzka, 3,7 mld zł tarnobrzeska, 2,9 mld zł pomorska, a niemal 2,6 mld zł krakowska. Jeszcze do niedawna 1 mld zł nakładów przekraczały największe strefy, a w 2021 r. udało się to także mieleckiej, kamiennogórskiej, słupskiej i suwalskiej" - zaznaczono w artykule.

