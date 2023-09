Rollercoaster na kursie złotego. Wiceminister finansów studzi nastroje

- Zależy nam silnym złotym, który zapewni spadek inflacji i będzie wsparciem dla eksportu - powiedział WNP.PL wiceminister finansów Artur Soboń. Tymczasem polska waluta mocno osłabiła się po ostatniej decyzji Rady Polityki Pieniężnej o obniżce stóp procentowych.





Decyzja Rady Polityki Pieniężnej (RPP) z 6 września o obniżce stóp procentowych aż o 75 punktów bazowych (analitycy prognozowali wcześniej obniżkę co najwyżej o 25 punktów bazowych) spowodowała osłabienie polskiej waluty.

- Rządowi zależy na silnym złotym w przedziale, który zapewni spadek inflacji, a z drugiej strony będzie wsparciem dla eksportu - mówił WNP.PL wiceminister finansów Artur Soboń. Zdaniem wiceministra przedział, który byłby optymalny, to 4,40-4,60 złotego za jedno euro.

Osłabienie złotego, jeśli się utrzyma, nie pozostanie obojętne dla inflacji i wpływów budżetowych w 2024 roku.

Ubiegłotygodniowa decyzja Rady Polityki Pieniężnej (RPP), podjęta 6 września, o obniżce stóp procentowych o 75 punktów bazowych do poziomu 6 procent miała bezpośredni wpływ na obniżenie kursu złotego.

14 września notowania polskiej waluty są na poziomie 4,63 zł za jedno euro. Tymczasem miesiąc temu, czyli 14 sierpnia, za europejską walutę trzeba było płacić 4,45 zł.

- Wszystkim nam zależy na tym, aby złoty wrócił do tej sytuacji, którą znamy z ostatnich miesięcy tego roku, kiedy wykazywał swoją stabilność, swoją siłę i rósł, jako waluta, najszybciej w regionie. Rządowi zależy na silnym złotym w przedziale, który zapewni spadek inflacji, a z drugiej strony będzie wsparciem dla eksportu - mówił WNP.PL wiceminister finansów Artur Soboń.

Najlepszy dla polskiej gospodarki kurs złotego wobec euro to 4,40-4,60

- Rada Polityki Pieniężnej, podejmując decyzję o obniżkach stóp procentowych, uczyniła to z pełną wiedzą, jaką posiada, ale ta decyzja nie powinna być zaskoczeniem, ponieważ patrząc na wskaźnik WIBOR, rynek takiego rozwiązania się spodziewał. Wydaje mi się, że ani z decyzji Rady, ani z realnej gospodarki nie ma sygnałów, aby się osłabiał - powiedział wiceminister finansów.

W 2024 roku polska gospodarka ma powrócić na ścieżkę wzrostu

- My zaplanowaliśmy wpływy budżetowe w przyszłym roku bardzo ostrożnie. Uwzględniliśmy dostępne informacje makroekonomiczne. Najważniejszym dla nas parametrem na 2024 rok jest powrót na ścieżkę wzrostu, szacuję PKB na około 3 proc. To nam gwarantuje w pełni zaplanowane wpływy do budżetu - zapewnił Soboń.

Dodał, że w budżecie na przyszły rok zaplanowano średnioroczny poziom inflacji na 6,6 procent.

- Nie chcę odnosić się do sprawy inflacji, bo nasze założenia przyjęliśmy, mając takie przewidywania. Budżet w czasie prac nad nim także ulega zmianom - tyle mogę dodać w tej sprawie. Przyjęte założenia w budżecie na przyszły rok są obowiązujące - stwierdził Soboń.

Przypomnijmy, że według najnowszych danych Głównego Urzędu Statystycznego ceny towarów i usług konsumpcyjnych w sierpniu 2023 roku wzrosły o 10,1 proc. rok do roku.

