Roman Karkosik znów odchudza Boryszew

Należący do Romana Karkosika Boryszew poinformował o zawarciu przedwstępnej umowy w sprawie sprzedaży spółki Nylonbor. Wartość potencjalnej transakcji to 19,9 mln zł. To kolejna sprzedaż spółki z grupy Boryszewa.

Boryszew podpisał przedwstępną umowę sprzedaży spółki Nylonbor.

To kolejna spółka sprzedana przez Romana Karkosika w ostatnich kilkunastu miesiącach.

Transakcja jest efektem przeglądu opcji strategicznych Boryszewa, w wyniku której nastąpiło uporządkowanie grupy i sprzeda części aktywów.



Zarząd Boryszew informuje, iż w dniu 25 maja 2022 roku spółka zawarła z Instytutem Technicznym Wojsk Lotniczych przedwstępną warunkową umowę sprzedaży 100 proc. udziałów spółki Nylonbor – czytamy w komunikacie Boryszewa.

Spółka zapowiada, że zawarcie umowy sprzedaży udziałów zostanie poprzedzone podwyższeniem przez Boryszew kapitału zakładowego Nylonbor i pokryciu go aportem w postaci oddziału spółki, działającego pod firmą Boryszew Oddział Nylonbor w Sochaczewie.

- Zawarcie umowy sprzedaży udziałów wymagać będzie również wystąpienia szeregu, typowych dla tego rodzaju umów, okoliczności o charakterze organizacyjnym oraz korporacyjnym, np. w zakresie uzyskania zgód odpowiednich organów nadzorczych ITWL czy złożenie odpowiednich oświadczeń – czytamy równie w komunikacie.

Cena za udziały po podwyższeniu, tj. za całość aktywów aktualnie przypisanych do spółki zależnej Nylonbor oraz Oddziału Nylonbor została ustalona na kwotę 19,9 mln złotych. Boryszew podkreśla, iż na dzień 31 grudnia 2021 roku łączna wartość aktywów, które docelowo zostaną sprzedane wynosi ok. 18,4 mln zł.

Przegląd opcji strategicznych

Oddział Nylonbor jest producentem nowoczesnych poliamidów konstrukcyjnych, wykorzystywanych do produkcji elementów maszyn i urządzeń oraz środków pozoracji pola walki dla zastosowań wojskowych. Oddział Nylonbor w 2021 roku wypracował 12,6 mln zł przychodów ze sprzedaży (w 2020 roku: 10,2 mln zł), EBITDA w 2021 rok wyniosła 1,1 mln zł (w 2020 roku: 0,65 mln zł).

Przewidywany termin finalizacji transakcji to trzeci kwartał 2022 roku. Boryszew wskazuje, iż przedmiotowa transakcja nie będzie miała istotnego wpływu na wyniki finansowe oraz sytuację płynnościową grupy.

Transakcja jest efektem przeglądu opcji strategicznych dokonanych przez Boryszew. Wnioski z przeglądu były podstawą do opracowania strategii grupy kapitałowej emitenta, która przedstawiona została do publicznej wiadomości w dniu 17 maja 2022 roku.

Nowa strategia

Boryszew informując o zakończeniu przeglądu zapowiedział, że nie wyklucza w przyszłości ewentualnego zbycia lub likwidacji działalności wybranych aktywów lub grup aktywów, o ile byłoby to uzasadnione z punktu widzenia założonych celów strategicznych i biznesowych grupy.

Opublikowana tydzień temu strategia zakłada m.in. kontynuację rozwoju najbardziej rentownych produktów poprzez ekspansję na nowe rynki oraz dywersyfikację sektorów klientów końcowych. Średnioroczny wskaźnik wzrostu przychodów w latach 2022-2026 ma wynieść 2,6 proc. Przychody mają wzrosnąć z 6,5 mld zł w 2022 roku do 7,3 mld zł w 2026 roku.

Wielkie porządki

Dlatego od miesięcy Boryszew wyzbywa się kolejnych spółek grupy. M.in. pod koniec października ubiegłego roku spółka zawarła ostateczną umowę sprzedaży przenoszącą na rzecz spółki XCC Poland Investment, kontrolowanej przez chińską Zhejiang XCC Group, 100 proc. udziałów w FŁT Polska wraz z posiadanymi przez tę spółkę udziałami w firmach zależnych (Grupa FŁT) za 80,6 mln zł.

Pod koniec sierpnia ubiegłego roku zarząd Boryszewa informował o umowie ze spółką Lerg, dotyczącej sprzedaży 19 364 udziałów o wartości nominalnej 500 zł każdy, stanowiących 100 proc. kapitału zakładowego w Elana PET za cenę 30,8 mln zł.

Także jesienią ubiegłego roku Boryszew zaczął „zwierać szeregi” i zapowiedział, że połączy się ze swoimi spółkami zależnymi SPV Impexmetal oraz Impex-Invest – poinformowała spółka w komunikacie.

To kolejny krok w ramach ogłoszonego przez Boryszew w maju tego roku przeglądu opcji strategicznych. Jeszcze w 2020 roku Roman Karkosik sprzedał szwedzkiemu Granges Impexmetal Aluminium Konin. Miliarder wycofał też z obrotu giełdowego spółki Impexmetal i Alchemia.

Odwrót z parkietu

To ostatnie jest realizacją deklaracji, jaką Roman Karkosik złożył kilka lat temu. - Jako jeden z pierwszych dużych prywatnych inwestorów na warszawskiej giełdzie i orędowników rozwoju polskiego rynku kapitałowego, całkowicie ograniczę swoją działalność inwestycyjną na GPW w 2018 roku i wycofam część spółek, które kontroluję z obrotu – napisał w oświadczeniu Roman Karkosik.

Ówczesna deklaracja Karkosika o opuszczeniu przez jego spółki warszawskiego parkietu, chociaż kategoryczna, nie była tak naprawdę niczym nowym – miliarder przebąkiwał od kilku lat zwracając uwagę – poza stałymi problemami z KNF – na kiepskie perspektywy warszawskiego parkietu po ustaniu dopływu kapitału z OFE i zahamowaniu prywatyzacji jeszcze przez rząd PO. Wycofywanie spółek Karkosika z parkietu rozpoczęło się zresztą wkrótce po „reformie OFE”. Karkosik wycofał wówczas z obrotu wrocławskiego Hutmena.

Inna sprawa, że Karkosik w ostatnich latach wielokrotnie prowadził spory z KNF, jego spółki często znajdowały się na celowniku fiskusa. Od kilku lat przegrupowuje siły, porządkuje grupę, ale nie rezygnuje z biznesu.

