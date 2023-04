Romanowski: jeśli plombowanie się sprawdzi, być może będziemy negocjować kontrole na podst. oceny ryzyka

Jeżeli będziemy mieli pewność, że system plombowania elektronicznego i nadzoru GPS będzie skuteczny, być może będziemy negocjować z Ukrainą tzw. system kontroli na podstawie oceny ryzyka – zapowiedział we wtorek wiceminister rolnictwa i rozwoju wsi Rafał Romanowski.

"Ze strony Komisji Europejskiej te zobowiązanie dotyczące tak zwanych korytarzy solidarnościowych - ono nie zadziałało. Po prostu ten mechanizm był mechanizmem nieskutecznym. To, że ono się pojawiało tylko i wyłącznie jako hasło do debaty, nie oznacza, że był z tego jakiś efekt" - powiedział we wtorek na konferencji prasowej wiceminister rolnictwa i rozwoju wsi Rafał Romanowski.

"Jeżeli będziemy mieli 100-procentową pewność, że ten system plombowania elektronicznego i nadzoru GPS będzie w 100 proc. skuteczny, wtedy być może będziemy ze stroną ukraińską negocjować tak zwany system kontroli na podstawie oceny ryzyka" - zapowiedział Romanowski. "Wtedy będzie odpowiedzialność za jakość tego towaru przewożonego przez nasz kraj ponosiło miejsce docelowe, czyli w innym kraju Unii Europejskiej, albo na przykład gdy już to dotrze do portu i wtedy będzie to już podlegało dalszej wysyłce tych surowców w inne części świata" - dodał.

Wiceszef resortu rolnictwa przekazał, że zboże, które trafiało do Polski, nie miało przeznaczenia technicznego i "jest zbożem tylko i wyłącznie konsumpcyjnym, zbożem paszowym lub też materiałem siewnym, który może być wykorzystywany jako materiał siewny w naszym kraju czy też w innych krajach Unii Europejskiej".

Romanowski przypomniał, że Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oferuje stawki dopłat do wywozu zboża do portów nadbałtyckich, których wysokość jest uzależniona od województwa pochodzenia podmiotu wywożącego zboże. Zaznaczył, że z tej formy wsparcia mogą skorzystać nie tylko rolnicy, ale również podmioty, które skupiły zboże i będą chciały je wywozić do polskich portów, po to, żeby mogło być dalej kierowane.

"Nie ma problemów ze zbytem na polskie zboże, to polskie zboże jest oczekiwane. Choćby w (...) Afryce Północnej, w Afryce Zachodniej czy też krajach Bliskiego Wschodu" - zaznaczył wiceminister. "Pozostaje tylko i wyłącznie skuteczna logistyka, czyli mobilność, choćby torów, czy też mobilność w samych portach" - dodał. Wskazał, że trwają prace logistyczne nad tym, by miesięcznie minimum 300 tys. ton zboża mogło wypływać z polskich portów.

Romanowski odniósł się także do możliwości podjęcia współpracy z innymi portami bałtyckimi.

"Zapewniam, że nie tylko i wyłącznie w sferze komunikacji międzyrządowej, ale również i te podmioty, które są żywo zainteresowane po prostu ze względu na handel i na zrobienie interesów, biznesu, są w komunikacji stałej. Właśnie z Kłajpedą ta kwestia była również podnoszona, ale również z innymi portami, choćby w Niemczech" - przekazał wiceszef MRiRW.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 21 kwietnia 2023 r. w sprawie zakazu przywozu z Ukrainy produktów rolnych, przewóz tych towarów przez Polskę jest możliwy na podstawie przepisów unijnych o tranzycie zewnętrznym albo na podstawie sporządzonej w Interlaken konwencji o wspólnej procedurze tranzytowej - pod warunkiem, że tranzyt przez nasz kraj zakończy się poza terytorium RP lub w portach morskich: w Gdańsku, Gdyni, Świnoujściu lub Szczecinie, a od 28 kwietnia br. także w Kołobrzegu.

