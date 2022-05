Romanowski: Prawie 200 mln zł na inwestycje w więziennictwo na Lubelszczyźnie

Prawie 200 mln zł zostanie w najbliższych latach przeznaczonych na inwestycje Służby Więziennej w woj. lubelskim – poinformował w sobotę wiceminister sprawiedliwości Marcin Romanowski we Włodawie, gdzie w zakładzie karnym powstał nowy blok mieszkalny dla kolejnych 250 osadzonych.

Wiceminister sprawiedliwości Marcin Romanowski uczestniczył w sobotę w konferencji prasowej na terenie Zakładu Karnego we Włodawie. Podkreślił, że od 2017 r. w polskim więziennictwie intensywnie realizowane są programy modernizacji, a także programy dotyczące pracy dla więźniów. "Dzięki nim polska Służba Więzienna rozwija się - budujemy kolejne hale produkcyjne na terenie zakładów karnych, kolejne pawilony mieszkalne dla skazanych" - podkreślił Romanowski.

Jako przykład wskazał nowy pawilon mieszkalny, który powstał za 18 mln zł w ramach programu modernizacji Służby Więziennej we Włodawie. Przekazał, że dzięki tej inwestycji pojemność zakładu karnego zwiększy się o 50 proc. - z 500 do ponad 750 osadzonych.

"Jest to bardzo potrzebne również ze względu na to, że na terenie zakładu powstała hala produkcyjna, która funkcjonuje od ponad dwóch lat. Dzięki niej około 100 osadzonych może znaleźć pracę. Mamy możliwości, aby pracowało więcej osób, stąd zwiększenie liczebności również zakładu we Włodawie" - dodał wiceminister sprawiedliwości.

Romanowski poinformował, że w najbliższych latach - do 2024 r. - zostanie przeznaczonych prawie 200 mln zł na inwestycje Służby Więziennej w woj. lubelskim. Wśród nich wymienił m.in. nowe pawilony mieszkalne w Opolu Lubelskim, Hrubieszowie, Chełmie, czy też przebudowę zakładu w Zamościu, a także inwestycje w fotowoltaikę.

"To wszystko sprawi, że pojemność zakładów karnych na terenie woj. lubelskiego znowu się zwiększy, a tym samym wzrośnie możliwość zatrudnienia osób osadzonych" - wyjaśnił wiceminister.

Według niego, praca dla więźniów jest jedną z podstawowych form resocjalizacji w polskim więziennictwie. "Program +Praca dla więźniów" realizowany jest z sukcesem od kilku lat. Opiera się na budowie hal produkcyjnych, aby osadzeni, którzy nie mogą opuszczać zakładu karnego mogli również pracować. Kolejnym elementem jest poszerzenie możliwości pracy nieodpłatnej (...), a także wzmacnianie pracy odpłatnej przez ulgi dla pracodawców, którzy zatrudniają osoby osadzone" - ocenił Romanowski.

Dodał, że dzięki zarabianym środkom, skazani mogą przekazywać pieniądze swojej rodzinie, bądź np. spłacać swoje zobowiązania alimentacyjne, czy też odkładać je na okres po opuszczeniu murów więzienia.

Zastępca Dyrektora Generalnego Służby Więziennej ppłk Piotr Sękowski poinformował, że zgodnie z ustawą modernizacyjną ok. 1,8 mld złotych zostanie przeznaczonych na rozwój polskiej Służby Więziennej. "Te wszystkie środki finansowe zostaną przeznaczone na poprawę bezpieczeństwa w jednostkach penitencjarnych, czyli budowę nowych obiektów i hal produkcyjnych" - powiedział ppłk Sękowski.

Podał również, że spośród 72 tys. osadzonych w Polsce, pracuje obecnie ponad 29 tys. osób.

Natomiast Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Lublinie ppłk Cyprian Bas uzupełnił, że spośród ok. 6 tys. więźniów w regionie lubelskim, codziennie ok. 860 skazanych wychodzi do pracy poza teren jednostek. "Docelowo chcielibyśmy, żeby w okręgu lubelskim pracowało około tysiąca osób na zewnątrz, głównie w zatrudnieniu odpłatnym" - wyraził nadzieję dyrektor.

Nowy budynek zakwaterowania osadzonych powstał we Włodawie za 18 mln zł. Środki pochodziły z budżetu państwa oraz z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej. W nowym obiekcie znajduje się 76 cel mieszkalnych dla osadzonych. Budynek dostosowany jest też dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. W ramach inwestycji wybudowano także 10 placów spacerowych wraz z boiskiem trawiastym.

Natomiast hala produkcyjna działająca przy Zakładzie Karnym we Włodawie powstała pod koniec 2018 r. Koszt jej budowy wyniósł 18 mln zł i opłacony został ze środków budżetowych. Na terenie hali na rzecz kontrahenta odpłatnie zatrudnionych jest obecnie blisko 100 skazanych, firma zobowiązała się zatrudnić do końca kwietnia 2023 roku w sumie 195 skazanych. Osadzeni wykonują pracę związaną z produkcją mebli od podstaw. Trwa również procedura uruchomienia własnej lakierni.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl