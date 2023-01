Ropa Brent drożeje do 87,61 dol. za baryłkę, a WTI do ponad 81 dol.

W piątek rano ropa Brent drożeje o 0,16 proc., do 87,61 dolarów za baryłkę, a cena amerykańskiej ropy WTI rośnie o 0,36 proc. i kosztuje 81,30 dolarów za baryłkę.

Notowania ropy naftowej Brent w czwartek ok. godz. 17.40 wzrosły na giełdzie w Londynie o ponad 1 proc., do ponad 87 dol. Ropa WTI na giełdzie w Nowym Jorku zdrożała o 1,1 proc., do ponad 81 dol. za baryłkę.

W dniu napaści Rosji na Ukrainę, 24 lutego 2022 r., baryłka Brent kosztowała 99 dolarów, a WTI wyceniana była na 92,8 dol. W kulminacyjnym momencie wzrostów ceny ropy naftowej dochodziły w USA do 130 dol. za baryłkę, a w Europie były bliskie 140 dol. za baryłkę.

Polacy szturmują Lotto jak nigdy dotąd. Opowiada nam o tym Olgierd Cieślik, prezes Totalizatora Sportowego. Zobaczcie

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl