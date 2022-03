Ropa Brent na rynkach tanieje we wtorek o 0,79 proc.

Notowania ropy Brent na rynku we wtorek nieznacznie spadają. Cena baryłki tego surowca tanieje o 0,79 proc. do 111,59 dolarów, a baryłka ropy WTI tanieje o 0,85 proc. do 105,06 dolara.

Z kolei gaz w kontraktach kwietniowych na holenderskim hubie TTF we wtorek drożeje o 7,81 proc. do 110,55 euro za MWh.

