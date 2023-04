Ropa Brent podrożała do 86,31 dol., WTI do 82,44 dol.

W piątek ok. godz. 8.10 notowania baryłki ropy Brent na giełdzie w Londynie względem kursu otwarcia wzrosły o 0,26 proc., do 86,31 dol., a amerykańskiej WTI na giełdzie w Nowym Jorku wzrosły o 0,34 proc., do 82,44 dol.

W czwartek ok. godz. 17.00 baryłka ropy Brent kosztowała 87,02 dol., a WTI 83,19 dol.

W dniu napaści Rosji na Ukrainę, 24 lutego 2022 r., baryłka Brent kosztowała 99 dolarów, a WTI wyceniana była na 92,8 dol. W kulminacyjnym momencie wzrostów ceny ropy naftowej dochodziły w USA do 130 dol. za baryłkę, a w Europie były bliskie 140 dol. za baryłkę.

