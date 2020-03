Ropa idzie do góry w reakcji na zapowiedzi Fed agresywnych działań na rynku

Ropa na rynkach w poniedziałek kontynuowała trend spadkowy z ostatnich tygodni, jednak około południa ceny gwałtownie zareagowały na deklarację amerykańskiej Fed. Rezerwa Federalna zapowiedziała agresywne działania, w tym skup aktywów.

Tuż przed południem ropa Brent, taniejąca w poniedziałek z 27 do 25,3 dol. za baryłkę, podrożała o niemal dolara. Nie wystarczyło to jednak do odrobienia dziennych spadków. W przypadku amerykańskiej ropy WTI po umiarkowanym spadku do 22 dol. za baryłkę nastąpiło odbicie o półtora dolara. W efekcie WTI wczesnym popołudniem notowała 3-proc. zwyżkę.

Odbicia zbiegły się w czasie z ogłoszeniem przez amerykańską Rezerwę Federalną m.in. zapowiedzi skupu papierów skarbowych i niektórych wartościowych w ilościach, które zapewnią rynkowi właściwe działanie.

Zdaniem analityków w praktyce oznacza to zapowiedź nielimitowanego skupu aktywów, czyli luzowania ilościowego (QE).