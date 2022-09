Ropa na rynku w piątek drożeje o niecałe 2 proc.

W piątek po południu ropa Brent drożeje o 1,7 proc., do niecałych 94 dol. za baryłkę, a amerykańska ropa WTI rośnie o 1,7 proc., do 88 dol. za baryłkę.

W piątek ok. godz. 8.15 ropa naftowa Brent w Londynie drożała o 1,61 proc., do 93,85 dol. za baryłkę. W górę szły także notowania ropy naftowej WTI o 1,66 proc., do 88,05 dol. za baryłkę.

W dniu napaści Rosji na Ukrainę, 24 lutego br., baryłka Brent kosztowała 99 dolarów, a WTI wyceniana była na 92,8 dolarów. W kulminacyjnym momencie wzrostów ceny ropy naftowej dochodziły w USA do 130 dolarów za baryłkę, a w Europie były bliskie 140 dolarów za baryłkę.

