Ropa naftowa Brent taniała w środę rano do 82,70 dol., a WTI do 75,97 dol.

W środę ok. godz. 8.05 notowania baryłki ropy Brent na giełdzie w Londynie spadły o 0,42 proc., do 82,70 dol., a ropa WTI na giełdzie w Nowym Jorku staniała o 0,51 proc., do 75,97 dol.

We wtorek ok. godz. 17 baryłka ropy Brent kosztowała ok. 83 dol., a amerykańskiej WTI trochę powyżej 76,5 dol.

W dniu napaści Rosji na Ukrainę, 24 lutego 2022 r., baryłka Brent kosztowała 99 dolarów, a WTI wyceniana była na 92,8 dol. W kulminacyjnym momencie wzrostów ceny ropy naftowej dochodziły w USA do 130 dol. za baryłkę, a w Europie były bliskie 140 dol. za baryłkę.

