Ropa naftowa drożeje do 92,34 dol. za baryłkę

W poniedziałek ok. godz. 8.30 ropa naftowa Brent na giełdzie w Londynie drożała o 0,77 proc., do 92,34 dol. za baryłkę. W górę idą też notowania ropy naftowej WTI o 0,81 proc., do 86,30 dol. za baryłkę.

W piątek na zamknięciu ropa naftowa Brent kosztowała 91,63 dol. za baryłkę, a ropa naftowa WTI 85,61 dol. za baryłkę.

W dniu napaści Rosji na Ukrainę, 24 lutego br., baryłka Brent kosztowała 99 dolarów, a WTI była wyceniana na 92,8 dolarów. W kulminacyjnym momencie wzrostów ceny ropy naftowej dochodziły w USA do 130 dolarów za baryłkę, a w Europie były bliskie 140 dolarów za baryłkę.

