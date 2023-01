Ropa naftowa tanieje we wtorek o ok. 0,5 proc.

We wtorek po godzinie 8.30 ropa naftowa Brent na giełdzie w Londynie taniała o 0,49 proc., do 79,26 dol. za baryłkę. Spadała też cena ropy WTI na giełdzie w Nowym Jorku - o 0,44 proc., do 74,3 dol. za baryłkę.

W poniedziałek przed godz. 18.00 cena baryłki Brent sięgała niemal 80 dol., a za amerykańską ropę WTI płacono niemal 75 dol. za baryłkę.

W dniu napaści Rosji na Ukrainę, 24 lutego ub.r., baryłka Brent kosztowała 99 dolarów, a WTI wyceniana była na 92,8 dol. W kulminacyjnym momencie wzrostów ceny ropy naftowej dochodziły w USA do 130 dolarów za baryłkę, a w Europie były bliskie 140 dolarów za baryłkę.

