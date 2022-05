Ropa naftowa w środę po południu drożała o ponad 3 proc.

W środę ok. godz. 18 notowania ropy naftowej na rynkach rosły o ponad 3 proc. Ropa Brent kosztowała ponad 108 dol. za baryłkę, a amerykańska ropa WTI lekko ponad 106 dol. za baryłkę.

Ropa w trakcie środowej sesji drożała. O ile po godzinie 8 rano ropa Brent kosztowała ponad 106 dol. za baryłkę, to ok. godziny 18. było to już 108,56 dol. Notowania rosły o 3,42 proc.

Podobnie zachowywała się ropa West Texas Intermediate (WTI), która po południu drożała o blisko 3,6 proc. do 106,09 dol. za baryłkę. Rano WTI była wyceniana poniżej 104 dol.

W dniu napaści Rosji na Ukrainę, 24 lutego br., baryłka Brent wyceniana była na 99 dol., a WTI na 92,8 dol. W kulminacyjnym momencie wzrostów ceny ropy naftowej dochodziły w USA do 130 dolarów za baryłkę, a ropy Brent były bliskie 140 dolarów za baryłkę.

