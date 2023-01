Wahania cen ropy. Inwestorzy czekają na ożywienie popytu w Chinach

Ceny ropy na giełdzie paliw w Nowym Jorku spadają, a Brent drożeje. Inwestorzy skupiają uwagę na skali popytu w Chinach spodziewając się jego ożywienia w tym roku - oceniają maklerzy.

Baryłka ropy West Texas Intermediate w dostawach na II kosztuje na NYMEX w Nowym Jorku 79,20 USD, niżej o 0,83 proc.

Ropa Brent na ICE w dostawach na III wyceniana jest rano po 84,54 USD za baryłkę, wyżej o 0,09 proc.

Traderzy spodziewają się ożywienia popytu w Chinach w tym roku po tym, jak dane pokazały, że chińska gospodarka radziła sobie w IV kw. 2022 r. lepiej niż się tego spodziewano.

Produkt Krajowy Brutto Chin wzrósł w IV kw. o 2,9 proc. rdr - poinformowało biuro statystyczne w Pekinie. Analitycy spodziewali się w IV kw. wzrostu PKB o 1,6 proc.

Chińskie władze w ostatnich tygodniach szybko eliminowały ograniczenia covidowe, a to wzmocniło oczekiwania inwestorów, że w Chinach możliwe będzie wyższe zużycie paliw i energii w tym roku.

Analitycy Goldman Sachs Group Inc. powtarzają swoje argumenty za wyższymi cenami ropy naftowej, bo zachodnie gospodarki unikną recesji, co wesprze konsumpcję. Do tego poprawia się też popyt na energię w Chinach.

"Rynki towarowe wyceniają recesję, która naszym zdaniem się jednak nie zmaterializuje" - piszą w nocie analitycy Goldman Sachs.

"Lepsze dane o PKB Chin mogą wesprzeć ceny ropy, ponieważ obecnie koncentrujemy się na chińskim zapotrzebowaniu" - mówi Ravindra Rao, szef działu badań towarowych w Kotak Securities Ltd.

We wtorek inwestorzy poznają comiesięczną analizę sytuacji na rynkach paliw, którą przedstawi OPEC.