Ropa w Londynie tanieje

W czwartek rano w Londynie baryłka ropy typu Brent kosztowała 97,35 dolarów. To spadek od początku czwartkowego handlu o 0,05 proc., ale w stosunku do notowań ze środy jest drożej. W środę ok. 18.30 baryłka tego rodzaju ropy kosztowała 96,56 dolarów.

Cena amerykańskiej ropy WTI w czwartek rano wynosiła 91,8 dolarów za baryłkę. To nieco mniej niż w środę wieczorem, gdy baryłka ropy WTI kosztowała 90,93 dol.

