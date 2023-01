Ropa w poniedziałek rano drożała. Cena baryłki Brent na giełdzie w Londynie rosła o ok. 1,7 proc., do niespełna 80 dolarów za baryłkę. Podobne wzrosty notowała ropa WTI na giełdzie w Nowym Jorku, która drożała do ok. 75 dol.

Ropa Brent w poniedziałek ok. godz. 8.15 drożała o ok. 1,72 proc., do 79,92 dol. za baryłkę. Drożała też amerykańska ropa WTI, której cena za baryłkę rosła o ok. 1,75 proc., do 75,06 dol.

W piątek na zamknięciu baryłka ropy Brent kosztowała 78,57 dol., a amerykańskiej ropy WTI - 73,77 dol.

W dniu napaści Rosji na Ukrainę, 24 lutego 2022 r., baryłka Brent kosztowała 99 dolarów, a WTI wyceniana była na 92,8 dol. W kulminacyjnym momencie wzrostów ceny ropy naftowej dochodziły w USA do 130 dol. za baryłkę, a w Europie były bliskie 140 dol. za baryłkę.

