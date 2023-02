Ropa w USA straciła w tym tygodniu ok. 5 proc.

Ceny ropy na giełdzie paliw w Nowym Jorku spadają, a surowiec stracił od początku tego tygodnia około 5 proc. Na rynkach słabnie optymizm co do skali popytu na paliwa w Chinach, a zapasy ropy w Stanach Zjednoczonych rosną, co sugeruje słabsze zapotrzebowanie na surowiec - podają maklerzy.

Baryłka ropy West Texas Intermediate w dostawach na III kosztuje na NYMEX w Nowym Jorku 75,80 USD, niżej o 0,11 proc.

Ropa Brent na ICE w dostawach na IV wyceniana jest po 82,14 USD za baryłkę, w dół o 0,04 proc.

Na rynkach osłabł optymizm co do ożywienia popytu na ropę w Chinach po otwarciu gospodarki po ograniczeniach covidowych. Kraj zmaga się z kolejną falą zakażeń koronawirusem i nie wiadomo, jak długo to potrwa i jaki zasięg będzie mieć obecna "runda" zachorowań.

Tymczasem w USA już 6 tydzień z rzędu wzrosły ogólnokrajowe zapasy ropy i wynoszą one obecnie 452,69 mln baryłek. W ub. tygodniu ich wzrost wyniósł 4,14 mln baryłek - wynika z najnowszego raportu amerykańskiego Departamentu Energii (DoE).

"Ceny ropy są w +zawieszeniu+, ponieważ inwestorzy oczekują namacalnych oznak ożywienia popytu na ropę w Chinach" - ocenia Vandana Hari, współzałożycielka firmy konsultingowej Vanda Insights.

Na niepewność dla rynków ropy związaną z ponownym otwarciem Chin wskazują też analitycy RBC Capital Markets LLC.

"Ten największy na świecie importer ropy naftowej musi rozpędzić się mocniej, aby +posprzątać bałagan+ z cenami na rynkach paliw" - piszą analitycy RBC w rynkowej nocie.

Polacy szturmują Lotto jak nigdy dotąd. Opowiada nam o tym Olgierd Cieślik, prezes Totalizatora Sportowego. Zobaczcie

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl