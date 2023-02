Rosja cierpi. Widać to po kursie rubla

Rubel jest odporny na zapewnienia prezydenta Władimira Putina, że to Zachód i jego mieszkańcy są winni kryzysu paliwowego, energetycznego, nie wspominając o wysokiej inflacji. Notowania rosyjskiej waluty w stosunku do dolara amerykańskiego i euro są najniższe od 10 miesięcy.

Naiwnością byłoby twierdzić, że w trakcie dzisiejszego przemówienia dla połączonych izb Dumy Państwowej prezydent Władimir Putin ogłosi termin zakończenia "operacji specjalnej" czyli mówiąc normalnym językiem agresji wojsk rosyjskich na Ukrainie. Z mównicy padły za to zaklęcia i komunały, które tylko wskazują na to, że gospodarkę Rosji czekają trudne miesiące.

- Zachód wysunął przeciwko nam także ekonomiczny front. I niewiele im to dało, swoim obywatelom Zachód mówi: winna Rosja, bo zakręciła kurek z gazem ziemnym. Zachód zrobił wiele, by nas unicestwić, obalić rubla, ale sankcje są trudne dla nich, dla nas te sankcje nie są uciążliwe. My zabezpieczyliśmy się na taką sytuację ekonomiczną, zabezpieczyliśmy banki, wzmocniliśmy system finansowy, rosyjski biznes przebudował logistykę - powiedział Władimir Putin.

Można odnieść wrażenie, że te uspokajające słowa powinny zostać przyjęte z entuzjazmem przez społeczeństwo, a biznes nie powinien się w najbliższej przyszłości niczego obawiać. Tak jednak nie jest, same zaklęcia nie wystarczą w zderzeniu z faktami.

W październiku 2022 roku jeden dolar był wart 57,28 rubla, dokładnie przed dwoma miesiącami, w końcu grudnia jego notowania wzrosły do 60,09 rubla. Dziś rano (21 lutego), kilka minut przed przemówieniem Putina, notowania amerykańskiej waluty weszły na poziom około 75 rubli. Dla porównania, euro obecnie jest wyceniane na 79,50 rubla, a funt brytyjski ponad 90 rubli. To także oznacza spadek wartości rosyjskiej waluty o około 20 procent w ciągu ostatnich miesięcy.

Według szacunków Międzynarodowego Funduszu Walutowego, po wprowadzeniu sankcji na rosyjski sektor bankowy i finansowy, za granicą zostały zamrożone aktywa o wartości około 200 miliardów dolarów. Wcześniej w kryzysowych momentach część tych środków była wykorzystywana do stabilizacji wartości rubla.

