Rosja dziś w natarciu... Czy jutro pójdzie na dno?

Wprowadzone po aneksji Krymu sankcje na Rosję nie skłoniły jej do zejścia z wojennej ścieżki. Zachód zapowiada, że jawna, niczym nie sprowokowana, napaść na Ukrainę spotka się z surowymi sankcjami, które osłabią rosyjską gospodarkę i powstrzymają agresję. Na ile skuteczne okażą się zapowiadane działania?

Koniec z technologiami?

Problem z rosyjskimi aktywami

Bez sankcji surowcowych ani rusz

Rosja przygotowała się dobrze do wojny

Suma wszystkich sankcji

Początek kłopotów rosyjskiej gospodarki

W nieco dłuższej perspektywie bolesne mogłoby być też embargo na eksport do Rosji zaawansowanych technologii.- Możemy sobie wyobrazić sytuacje, że większość firm jest odcięta np. od aktualizacji oprogramowania - mówi analityczka. - Wszystkie embarga można obejść, sprzęt elektroniczny i oprogramowanie kupować w Chinach, cały czas jest jednak pytanie o koszty. Zawsze będą to rozwiązania droższe i bardziej skomplikowane niż funkcjonowanie w sytuacji bez żadnego embarga – powiedziała.Nie można również liczyć na napływ know-how wraz z inwestycjami zagranicznymi, bo - jak podkreśla analityczka OSW – od 2014 roku mamy raczej do czynienia z odpływem inwestorów.- Na rosyjskim rynku są oczywiście obecne duże zachodnie firmy – m.in. Renault, który współpracuje z AWTO-WAZ, czy Total, który ma udziały w Novateku. Można jednak założyć, że nowi inwestorzy zachodni w obecnej sytuacji nie będą ryzykować współpracy z Rosją, a ci, którzy są, mogą brać pod uwagę wycofanie z tych inwestycji. W przypadku największych koncernów, a o takich tu mówimy, zaangażowanie w Rosji nie stanowi znaczącej części całości ich portfela inwestycyjnego – twierdzi Iwona Wiśniewska.Jej zdaniem, o ile Zachód by się na to zdecydował, problematyczne może być zamrażanie rosyjskich aktywów za granicą.– Rosyjskich aktywów stricte państwowych jest zdecydowania niewiele. Oczywiście na zachodnich rynkach działa bardzo wiele rosyjskich firm, ale państwa zachodnie kierują się legalizmem, a od strony formalnej bardzo często są to firmy nie bezpośrednio rosyjskie – spółki zarejestrowane w Holandii, na Cyprze czy w innych rajach podatkowych.Największą niewiadomą jest kwestia importu surowców z Rosji – a to właśnie one są podstawą dochodów budżetowych Rosji. Na ile Zachód jest zdeterminowany i przygotowany, by z nich zrezygnować, a przynajmniej ograniczyć ich zakupy z tego kierunku (o ile oczywiście Władimir Putin sam nie wstrzyma dostaw)?- Na razie w wyniku konfliktu ceny surowców, np. ropy poszły w górę, więc w krótkiej perspektywie jest to z punktu widzenia rosyjskiego budżetu korzystna sytuacja. Pytanie tylko, jak długo potrwa – mówi Iwona Wiśniewska.Właśnie ewentualny surowcowy pakiet sankcji uważa za kluczowy Piotr Bujak, główny ekonomista PKO BP.- To, jaki będzie wpływ na gospodarkę obecnego konfliktu, zależy od zakresu nałożonych przez Zachód sankcji. Obawiam się, że jeśli nie obejmą wstrzymania importu surowców energetycznych z Rosji, okażą się niewystarczające by skłonić Rosję do zmiany sposobu postępowania. A nałożenie takich sankcji, ze względu na uzależnienie od rosyjskiego gazu kilku dużych europejskich gospodarek będzie trudne – ocenia ekonomista.Jego zdaniem zapowiadane działania (w chwili rozmowy wciąż jeszcze nie było decyzji Zachodu o kolejnych obostrzeniach wobec Rosji), takie jak odcięcie rosyjskich banków od systemu SWIFT czy zakaz eksportu do Rosji zaawansowanych technologii będą oczywiście bardzo dolegliwe dla kraju i dla Putina, ale raczej w dłuższym terminie.- Chociaż to daleko idące sankcje, na dziś mogą okazać się niewystarczające. W długim terminie osłabią rosyjską gospodarkę, ale obecnie raczej nie wywołają reakcji, o jaką nam wszystkim chodzi – powiedział główny ekonomista PKO BP.Bujak zwraca uwagę na fakt, że Rosja od lat przygotowywała się do tego konfliktu, zarówno w sferze militarnej, jak i gospodarczej.- Dzięki rezerwom tworzonym z wpływów ze sprzedaży ropy powyżej 40 dolarów za baryłkę Rosja dysponuje dziś potężnym buforem finansowym. Uporządkowała swój budżet, który na koniec ubiegłego roku miał nadwyżkę. Zlikwidowała też ujemny bilans jeśli chodzi o handel żywnością. Przygotowywali się do pełnoskalowej wojny i - niestety - są w stanie dużo znieść – powiedział nam Piotr Bujak, dodając, że skutki gospodarcze sankcji nie będą, przynamniej w najbliższym czasie, na tyle dotkliwe dla przeciętnych Rosjan, by Putin musiał zmieniać obrany obecnie kurs.Rzeczywiście, Rosja przygotowywała się na taką ewentualność od 2014 roku, kiedy została zaskoczona proeuropejskim zrywem Ukrainy, co zakończyło się interwencją i aneksją Krymu i - niewystarczająymi jak widać z dzisiejszej perspektywy - sankcjami. W ostatnich latach ograniczała zadłużenie, zmniejszyła dług zagraniczny o jedną trzecią. Pandemia trochę zaburzyła te tendencje, ale w niewielkim stopniu. Bank Rosji powiadomił, że dług zagraniczny Rosji 1 stycznia tego roku wynosił 478,2 mld dolarów, co stanowi wzrost o 2,37 proc. w porównaniu z początkiem ubiegłego roku.Jeszcze w listopadzie Andrey Kostin, szef banku państwowego VTB, powiedział, że sankcje USA na rosyjskim wtórnym rynku obligacji skarbowych OFZ - a takie właśnie uchwalono tuż przed inwazją - nie będą „poważnym zagrożeniem” dla stabilności finansowej kraju, ponieważ banki państwowe są znacznie większymi posiadaczami obligacji niż amerykańscy inwestorzy.Rosja wycofywała się też z amerykańskiego długu. Od 2018 r. przestała inwestować rezerwy walutowe w amerykańskie obligacje rządowe. Rosja posiada obecnie tylko 3,9 mld dolarów w amerykańskich obligacjach rządowych. Dla porównania - w 2010 roku było to 176 miliardów dolarów.Rosja zwiększała natomiast - także kosztem inwestycji i poziomu życia obywateli - swoje rezerwy finansowe. Pod koniec ubiegłego roku w Funduszu Dobrobytu Narodowego (państwowy fundusz rezerwowy) zgromadzono ponad 191 mld dolarów, zaś rezerwy walutowe stanowiły równowartość 630 mld dolarów. Kraj ma więc spory bufor, by przetrwać nawet spore turbulencje. Oczywiście, obecne sankcje utrudnią nieco Rosji zarządzanie długiem, nie będzie to jednak cios niszczący rosyjski finanse (czy nawet mocno odczuwalny).Z przyjętych dotychczas sankcji zapewne to amerykańska decyzja o objęciu nimi spółki Nord Stream 2 AG wraz ze wstrzymaniem certyfikacji gazociągu przez Niemcy jest dla Rosji najbardziej dotkliwa w wymiarze politycznym (w przypadku Niemiec na razie mamy do czynienia jedynie z wstrzymaniem certyfikacji tego gazociągu, co i tak stanowi znaczący zwrot w dotychczasowej niemieckiej polityce).Budowa i uruchomienie magistrali było jednym z kluczowych środków służących uniezależnieniu się Moskwy od ukraińskiego szlaku tranzytowego, co jest jednym z ważniejszych celów zewnętrznej polityki energetycznej Rosji. Tymczasem skutkiem decyzji Niemiec i USA będzie dalsze opóźnienie uruchomienia gazociągu, co utrzymywać będzie faktyczną zależność Gazpromu od tranzytu gazu przez Ukrainę w ramach obowiązującego do 2024 r. kontraktu tranzytowego.Nie bez znaczenia - chociaż też raczej w dłuższej perspektywie - mogą okazać się sankcje personalne, które objęły już od 2014 roku kilkaset osób. Jak zwraca uwagę w swoim komentarzu OSW, o ile dotychczas Kreml był w stanie częściowo rekompensować ponoszone za granicą straty członków rosyjskiej elity, m.in. przekazując im intratne kontrakty państwowe (Arkadij Rotenberg – objęty już sankcjami UE i USA, ojciec Igora i brat Borysa – przejął m.in. wiele aktywów na Krymie). To jednak wydłużająca się lista sankcyjna staje się coraz większym obciążeniem dla Kremla, zwłaszcza że środki do podziału się kurczą.Iwona Wiśniewska zwraca jednak uwagę, że gospodarczo na agresji Rosja już straciła, a kolejne koszty przed nią.– Pierwsze reakcje rosyjskich rynków finansowych na agresję były bardzo mocne. Moskiewska giełda w pewnym momencie traciła ponad 45 proc., potężny zjazd zaliczył też rubel. Potem sytuacja się wprawdzie nieco ustabilizowała, ale to też za sprawą tego, że interweniował Rosyjski Bank Centralny, który ograniczył krótką sprzedaż na giełdzie i dokonał interwencji na rynku walutowym – podkreśla analityczka, dodając, że Rosja wprawdzie zgromadziła olbrzymie rezerwy walutowe, ale w warunkach długotrwałych sankcji i one się w końcu wyczerpią.Dotychczasowe sankcje wprowadzane po agresji na Krym w 2014 roku, ale i później - np. kolejne ograniczenia w obrocie rosyjskimi obligacjami na rynku pierwotnym - Stany Zjednoczone wprowadzały jeszcze w ubiegłym roku, w reakcji na ataki rosyjskich hakerów. Nie skłoniły one wprawdzie Putina do zejścia z wojennej ścieżki, były jednak z pewnością odczuwalne przez rosyjską gospodarkę.Jak szacuje Atlantic Council, sankcje wprowadzone po agresji Rosji na Krym (także uznawane za zbyt łagodne) mogły kosztować Rosję nawet 2,5-3 proc. PKB rocznie. Rosyjska gospodarka od lat jest w stagnacji, a poziom życia społeczeństwa spada.Tego obrazu nie zmienia nawet solidne popandemiczne odbicie rosyjskiej gospodarki, której daleko do równowagi. Szefowa rosyjskiego banku centralnego Elvira Nabiullina ostrzegała tydzień przed inwazją, że rosyjska gospodarka się przegrzewa, inflacja może wymknąć się spod kontroli, co grozi recesją, a ryzyka geopolityczne (napięcie w związku z Ukrainą już wówczas było mocno odczuwalne) nie poprawiają sytuacji.- Na ten rok prognozowano wzrost gospodarczy na poziomie 2 proc. W przypadku takiej gospodarki jak rosyjska możemy mówić o stagnacji. A właściwie mogliśmy, bo są to szacunki sprzed agresji i zachodnich sankcji. Obecnie możemy poważnie brać pod uwagę scenariusz recesyjny – podkreśla analityczka.– Najskuteczniejszym sposobem na skuteczne sankcje, które powstrzymałyby Rosję, jest zacieśnienie europejskiej i transatlantyckiej współpracy na rzecz uniezależnienia się od rosyjskich surowców energetycznych. To bardziej potrzebne niż kiedykolwiek – twierdzi z kolei Piotr Bujak.