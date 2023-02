Rosja może niebawem trafić na unijną listę rajów podatkowych

Zgodnie z projektem przygotowanym przez unijnych urzędników, podczas zaplanowanego na najbliższy wtorek posiedzenia, ministrowie finansów 27 państw członkowskich mogą wpisać Rosję na listę rajów podatkowych.

W najbliższy wtorek dojdzie do spotkania unijnych ministrów finansów. Jednym z punktów obrad przedstawicieli 27 państw będzie podjęcie decyzji o rozszerzeniu listy rajów podatkowych o Kostarykę, Wyspy Marshalla, Brytyjskie Wyspy Dziewicze oraz Rosję.

Unia Europejska, przy wpisaniu danego kraju lub terytorium zależnego na tę listę, bierze pod uwagę poziom współpracy przy wymianie informacji podatkowych, przeciwdziałanie w praniu brudnych pieniędzy, weryfikację środków wpłacanych na rachunki bankowe oraz ujednolicenie przepisów dotyczących działalności spółek offshore czyli działających poza jurysdykcją rodzimego państwa.

W najbliższym wtorek na listę rajów podatkowych trafią: Kostaryka, Wyspy Marshalla, Brytyjskie Wyspy Dziewicze i Rosja

W przypadku Kostaryki powodem wpisania na zakazaną listę jest zwolnienie transferów zagranicznych z podatków i brak weryfikacji źródeł pochodzenia pieniędzy. Wyspy Marshalla stworzyły natomiast platformę rejestracji firm w celu unikania płacenia podatków od zysków wypracowanych w innych krajach. Podobnie rzecz się przedstawia na Brytyjskich Wyspach Dziewiczych. W przypadku tych dwóch jurysdykcji ułatwieniem jest fakt, że obowiązującą walutą jest dolar amerykański.

Nieco inaczej przedstawia się sytuacja z Rosją, która od czas agresji na Ukrainę obłożona jest unijnymi sankcjami. Doprowadziło to praktycznie do wstrzymania wymiany wzajemnych informacji na temat firm działających w tym kraju. Szczególnie dotyczy to międzynarodowych holdingów, w tym azjatyckich, które wykorzystują okazję do zwiększenia swojej obecności i generowania zysków. Unia chce dodatkowo utrudnić prowadzenie biznesu przez międzynarodowe koncerny.

Podmioty działające w rajach podatkowych narażają się na utratę reputacji i zwiększenie kontroli finansowych

Firmy, które są obecne w rajach podatkowych narażają się automatycznie na utratę reputacji, ale przede wszystkim na zwiększenie kontroli finansowych i utratę unijnych funduszy. Ta sytuacja już niedługo będzie się odnosiła do kilkuset firm europejskich, które mimo sankcji nadal są obecne w Rosji. Dotyczy to banków, towarzystw ubezpieczeniowych, sieci handlowych, firm produkujących artykuły spożywcze.

Obecnie obowiązują unijna lista rajów podatkowych obejmuje 12 krajów, w tym między innymi: Panamę, Trynidad i Tobago, Bahamy, Fidżi, Vanuatu, Amerykańskie Wyspy Dziewicze oraz Samoa Amerykańskie.

