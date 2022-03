Rosja straci ponad 250 mld dolarów

Strat Rosji wynikające ze zniszczonego sprzętu bojowego, zablokowanego eksportu czy utraconego PKB to kwota około 15 mld dolarów - szacuje Polski Instytut Ekonomiczny. Roczne straty gospodarki rosyjskiej na koniec 2022 r. przekroczą nawet 250 mld dolarów.

Tysiąc jednostek ciężkiego sprzętu

Rosja poniosła również istotne straty wojskowe. Do 10 marca 2022 r. koszt udokumentowanych strat rosyjskiego sprzętu wojskowego wyniósł ok. 2,6 mld dol. To ponad tysiąc jednostek ciężkiego sprzętu, w tym 156 czołgów, 635 pojazdów piechoty, 12 samolotów oraz 11 helikopterów. Ta kwota nie uwzględnia wyposażenia piechoty, kosztów logistyki i serwisowania ani przeszkolenia żołnierzy. Władze Ukrainy wskazują, że rosyjskie straty mogą być nawet dwukrotnie większe.