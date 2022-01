Rosja wywołała masakrę na giełdach. Strat szybko nie odrobimy

W tej chwili katalizatorem, który wpływa na rynki, jest sytuacja na granicy ukraińsko-rosyjskiej. Skończyło się to wczorajszą masakrą na giełdach. Dzisiaj mamy próby odreagowania poniedziałku, jednak na to, by rynki wyraźnie odbiły, poczekamy. Przede wszystkim musi ustąpić napięcie na linii Rosja - Ukraina - komentuje dla WNP.PL Dawid Piekarz, wiceprezes Instytutu Staszica.

Poniedziałek (24 stycznia) zakończył się wyraźną przeceną giełdowych indeksów nie tylko w Polsce, ale i na świecie.

Wtorek upływa pod znakiem wzrostów.

Mamy serię niekorzystnych wiadomości, dlatego na to, by rynki wyraźnie odbiły, poczekamy.

Poniedziałek - 24 stycznia - w pamięci inwestorów pozostanie na długo. Tuż przed godz. 17 nowojorskie indeksy traciły 3-4 proc., następnie pogłębiły straty. Nasdaq spadł niemal o 5 proc., a S&P500 - prawie o 4 proc. Po godz. 18 za Oceanem mieliśmy konsekwentne odbicie, efektem czego oba indeksy zakończyły dzień na plusie. To pierwsza tego typu sytuacja na Wall Street od października 2008 r.



Warszawski WIG zakończył wczorajszy dzień na poziomie -4,4 proc., WIG20 -4,55 proc., niemiecki DAX -3,8, a holenderski AEX niemal -3,3 proc.

Wtorek pod znakiem wzrostów

Seria niekorzystnych wiadomości

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl