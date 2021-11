Rosjanie sprzedają banki za granicą

Sbierbank sprzeda kilka spółek zależnych w Europie Środkowej i Wschodniej. Wartość transakcji wyniesie około 500 mln euro. Największy rosyjski bank ogranicza obecność za granicą z powodu sankcji i sytuacji geopolitycznej.

Transakcja obejmie zarówno zyskowne europejskie aktywa, jak i te przynoszące straty. Wśród tych ostatnich jest spółka zależna w Chorwacji z ujemnym wynikiem finansowym za 2020 r. w wysokości 4,3 mln euro oraz bank na Węgrzech ze stratą w wysokości 3,2 mln euro. Banki Sbierbanku w Bośni i Hercegowinie zakończyły ubiegły rok z zyskiem w wysokości 4,5 mln euro, a w Serbii z zyskiem 3,2 mln euro.



"Sfinalizowanie transakcji jest uzależnione od uzyskania niezbędnych zgód od lokalnych i międzynarodowych organów regulacyjnych, a także instytucji antymonopolowych. Spodziewane jest w 2022 roku" - przekazał Sbierbank.

Powodem sankcje

Nie jest to pierwsza transakcja, w której Sbierbank zmniejsza swoją obecność za granicą. W 2019 r. sprzedał swoją turecką spółkę zależną Denizbank na rzecz Emirates NBD z siedzibą w Dubaju. Według szefa Sbierbanku Hermana Grefa, decyzja o sprzedaży była spowodowana sankcjami, które zostały nałożone na rosyjską instytucję kredytową w związku z jej obecnością na rynkach międzynarodowych, podaje portal rbc.ru.Sbierbank, wraz z innymi bankami państwowymi, został objęty sankcjami Unii Europejskiej w 2014 roku. Sankcje zabraniają obecnie obywatelom i firmom z UE udzielania pożyczek rosyjskim bankom państwowym na okres dłuższy niż 30 dni, a także wszelkich innych form finansowania, które mogłyby być interpretowane jako udzielanie pożyczek na okres dłuższy niż miesiąc, w tym zakupu obligacji. Sankcje nie dotyczą bezpośrednio europejskich spółek zależnych Sbierbanku. Wyjątkiem od sankcji są pożyczki na finansowanie handlu przeznaczone na wywóz/przywóz towarów z UE lub do UE.- Planujemy zmniejszyć naszą obecność w Europie i rozwijać działalność w Kazachstanie i na Białorusi - mówił Gref jeszcze w 2018 roku. A w czerwcu 2021 roku pierwszy zastępca prezesa Sbierbanku, Lew Khasis, powiedział: "Ze względu na sytuację geopolityczną, obecnie zmniejszamy naszą obecność jako biznes bankowy w innych krajach". Oszacował, że czas, w którym bank zredukuje swoją obecność w Europie, to rok do dwóch lat.Sberbank Europe to dawna austriacka grupa Volksbank International z bankami zależnymi w Europie Wschodniej. Sbierbank kupił ją w 2011 r. za 505 mln euro.