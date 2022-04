Rosję można uznać za niewypłacalną. Dolarowe płatności reguluje w rublach

Rosja reguluje płatności za obligacje denominowane w dolarach za pomocą rubla. W opinii agencji ratingowej Moody's jest to oznaka technicznej niewypłacalności.

Jak informuje Reuters, Rosja 4 kwietnia zapłaciła rublami za obligacje dolarowe, które nie zawierały aneksu zezwalającego na płatności w rosyjskiej walucie, wskazuje agencja ratingowa Moody’s. To do zapłaty w dolarach Rosja była formalnie zobowiązana.

Agencja Moody's uważa, że ponieważ Rosja próbowała obsługiwać swoje dolarowe obligacje w rublach, może zostać uznana za niewypłacalną. Nie jest to równoznaczne z bankructwem, bo Rosja posiada pieniądze w walutach innych niż rubel, ale nie może ich użyć. Rosyjskie rezerwy walutowe - czwarte co do wielkości na świecie - zostały solidarnie zamrożone przez Stany Zjednoczone, Unię Europejską, Wielką Brytanię i Kanadę.

Oznacza to, że Rosja znalazła się w sytuacji braku technicznej możliwości spłaty zobowiązań w walutach obcych. To pierwsza tego typu niewypłacalność Rosji od 1917 roku. Kreml twierdzi, że to Zachód "wymusza niewypłacalność", nakładając paraliżujące sankcje na rosyjską gospodarkę.

