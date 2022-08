Rosną budżety reklamowe firm handlowych, a maleją motoryzacyjnych

Wydatki reklamowe w Polsce wzrosły w pierwszym półroczu 2022 roku o 5,5 proc. w ujęciu rocznym, a wartość rynku przekroczyła 5,2 mld zł - szacuje Publicis Groupe Polska. Spodziewany wzrost wydatków na reklamę w 2022 roku wyniesie 3,8 proc. W 2023 roku tempo wzrostu ma spowolnić do 2,4 proc.

- Po wzroście o 6,8 proc. w pierwszym kwartale 2022 roku, drugi kwartał przyniósł spowolnienie wzrostu do 4,5 proc. i w rezultacie pierwsze półrocze zakończyliśmy wynikiem 5,5 proc. Daje to solidne podstawy do wzrostu rynku reklamy na koniec 2022 roku – komentuje cytowana w komunikacie prasowym, Iwona Jaśkiewicz-Kundera, Chief Investment Officer Publicis Groupe.

Jedynym medium, które odnotowało w pierwszym półroczu spadek przychodów reklamowych, była telewizja. Wartość wydatków na reklamę telewizyjną spadła o prawie 34,4 mln zł, czyli o 1,6 proc.

Z kolei wartość wydatków na reklamę w internecie wzrosła o 8,4 proc., czyli o prawie 178,8 mln zł, a w radiu o 2,3 proc. Przychody reklamowe w reklamie zewnętrznej wzrosły o 41,7 proc.

Dane z pierwszego półrocza 2022 roku mówią też o odzyskiwaniu przez kina pozycji na rynku reklamy. W analizowanym okresie przychody reklamowe w kinach były na poziomie ponad 47,5 mln zł.

Największy wzrost wolumenu wydatków wygenerował sektor media – o ponad 86,3 mln zł, co stanowi o 43 proc. więcej niż w pierwszym półroczu 2021 roku i o 17 proc. więcej niż w pierwszym półroczu 2019 roku.

Pod względem wolumenu wydatków na pierwszym miejscu plasuje się sektor handel. Budżety firm handlowych zwiększyły się o niemal 76,2 mln zł, co stanowi o 7,7 proc. więcej niż w pierwszym półroczu 2021 roku.

Największe spadki zanotował sektor żywność, którego wydatki zmalały o 18,6 proc. oraz sektor motoryzacja, ze spadkiem budżetów o ponad 17,7 proc. Są to dwa sektory, które szczególnie źle rokują na dalszą część roku.

